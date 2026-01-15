檢調查馬太鞍疏散約談4人 光復鄉長訊後遭聲押

歷經將近10個小時的偵訊，面對記者追問檢調指控，和是否有話想對鄉親說，光復鄉長林清水始終不發一語，14日深夜近11時，抵達地檢署接受複訊。

包括張姓秘書、民政課王姓課長、以及民政課曾姓前承辦員，相關人員深夜都陸續移送地檢複訊，其中曾姓前承辦員深夜訊後請回，並限制住居、出境及出海。

檢調持續釐清責任歸屬，聚焦去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成19死5失聯，有災民控訴，災難發生前沒有任何通知，錯失逃生時機。負責第一線撤離的林清水曾表示，疏散人數不斷擴增，已經超出公所量能。

光復鄉長林清水在去年9月22日曾表示，「目前比較困難就是說，我們的劃定範圍那麼寬大，你到底多少正確資料給我們，我們才可以準備多少兵力。」

林清水在災前強調量能和資訊不足，但災民質疑，災前的通報和撤離機制是否真正啟動，也成為檢調後續釐清的關鍵。

災民黃小姐說：「當時你下面的人完全不動作，我們大平村佛祖街，連聽到廣播都沒有。」

失聯林姓夫妻女兒認為，「如果你有宣導，我相信佛祖街的人聽到，一定會有離開的人，怎麼還會有人在裡面。」

公所要是量能不足，是否有實際向上反映求援？由於多數居民採垂直避難，尤其大多老人家，事前的防災宣導與第一時間的疏散撤離廣播，有沒有落實？已被列作調查重點，檢方調閱撤離名冊與防災通報資料，釐清是否涉及人為疏失。

花蓮縣府新聞科科長李冠霆回應，「我們縣府（14日）早上有收到這個訊息，我們尊重司法機關的調查。」

公所被搜索、鄉長遭調查，全案朝涉犯過失致死、廢弛職務罪的方向偵辦，儘管花蓮縣府表示尊重，但相關的撤離牽涉公所、縣府與中央相互配合，檢方後續偵查是否上升更高層級？備受矚目。

