檢調海巡警與美國DEA跨國聯手 海上攔截雜貨輪破獲近1300公斤毒品

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】海洋委員會海巡署與高雄地方檢察署、法務部調查局及高雄市政府警察局，30日於艦隊分署第五(高雄)海巡隊聯合召開貨輪走私毒品查緝成果記者會，邀請行政院卓榮泰院長表彰各有功單位並頒發加菜金，其中海巡署高雄海巡隊PP-10096艇，服役未滿一年即查獲巨量毒品，院長特別在紀念船模上簽名，嘉勉PP-10096艇成為不法份子無法逾越的鋼鐵防線，象徵對海巡一線精銳戰力的最高肯定。

海巡署表示，艦隊分署第五（高雄）海巡隊會同法務部調查局南部地區機動工作站，日前接獲美國緝毒局（DEA）提供之國際情資，指有貨輪涉嫌運輸大量毒品入境臺灣，專案小組立即報請檢察官指揮偵辦，於海上查獲第二級毒品甲基安非他命26.5公斤及第三級毒品愷他命1273.36公斤，總重達1299.86公斤，成功攔阻毒品流入臺灣。

艦隊分署指出，114年6月26日清晨，由第五（高雄）海巡隊PP-10096艇搭載專案小組人員出海查緝，當（26）日下午於東沙島南方125浬（高雄港西南330浬）海域發現坦尚尼亞籍「KIM CHANG LONG」雜貨輪，PP-10096艇立即廣播要求停船受檢未果，該輪以機械故障為由繞圈航行，並有船員將疑似毒品袋裝物拋入海中企圖滅證；經多次強靠無效後，專案人員依法擊發聲爆彈示警，隨即實施強靠登檢，於住艙查獲53袋疑似毒品，並於海面打撈5大袋疑似毒品殘袋。經初步檢測，反應結果為第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命，全案依涉嫌違反《毒品危害防制條例》，將「KIM CHANG LONG」輪押返高雄港搜索清查，並經檢察官訊問後，向法院聲請將11名涉案嫌犯全數羈押獲准。

海洋委員會管碧玲主任委員表示，海巡署於114年度查獲毒品總計13,819公斤，此次成功攔截近1.3公噸毒品，其規模已接近海巡署去年整體緝毒成果的重要比例，即佔去年全年查緝量10％，這不僅是一項數字上的成果，更代表海巡署在海上，確實把毒品阻絕在國境之外，避免對社會與家庭造成難以回復的傷害。

管主委進一步指出，毒品犯罪無國界，海巡署與美國緝毒局（DEA）之間具有長期而穩定的合作關係。113年間，雙方已在「裕勝號」及「金星輪」等跨境毒品走私案件中密切協作；並於114年持續就涉及東南亞地區之跨境毒品走私案件深化合作，本次也邀請到DEA的新任組長Jim Rose 親自出席成果記者會，期待在既有合作基礎上深化實務合作，共同守護區域與全球社會安全。

管主委強調，台灣與美國作為安全戰略夥伴，幾乎是台灣人民的常識；比較不為人知的是，台美在亞洲，其實是反毒的戰略夥伴關係，本案就是明證。管主委進一步強調，本案能破獲，包含有美國緝毒署（DEA）的重要情資，更包括了與馬來西亞、越南、泰國等國家的情報交流，這是一條反毒的鎖鏈，海巡用來鎖緊防線，不讓國際毒品集團利用海洋挑戰我國的法治與安全。

