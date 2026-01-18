檢調為何揪出林宸佑？ 源於去年海陸中士持五星旗投共片

中國五星旗。示意圖，路透社



中天新聞記者林宸佑17日因涉入共諜案，與5名現、退役軍人被以涉嫌觸犯國家安全法、貪汙治罪條例被羈押禁見。偵辦此案的橋頭地檢署說明，林宸佑被揭發的原因，是日前軍人拍攝五星旗投共影片案件延伸調查出來的。

橋檢說明，這次指揮調查局國防部軍事安全總隊、高雄憲兵隊、調查局之桃園與高雄調查處，昨日同步搜索10人，包括電視台記者1人，以及現退役軍人共9人。

橋檢解釋，林宸佑被查出，曾提供現役軍人數千元、數萬元的金額換取軍事情資，再轉交給中國接應方，此舉已經涉犯國安法、貪汙治罪條例、刑法洩密罪等，情節重大，考量有串供及滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

廣告 廣告

檢方透露，林宸佑之所以會被查出，係因先前有名陳姓中士拿五星旗拍影片，追查此案後延伸出來的偵辦活動，如今已經進展到第四波，累積超過10名軍人收押。

不過，檢方也查到，此名陳姓中士獲取的不當報酬，不是林宸佑提供，疑有他人，檢調將持續搜索追查找到源頭。

依據《中央社》報導，陳姓中士原本服務於海軍陸戰隊，2025年1月在網路上認識一名暱稱叫「吉祥」的中國人，對方給他20萬報酬，指使他在高雄住處手持五星旗拍影片，還要親口說出效忠中國、台灣屬中國領土等，陳姓中士後來還用手機拍攝AAV型兩棲突擊車性能、保養紀錄、電磁紀錄等等軍資，傳送給中方，7月透露總統賴清德秘密前往左營營區等機密消息並獲取賄賂，目前已被檢方起訴。

對於林宸佑涉共諜案，中天電視透過聲明強調，公司對案情毫無所悉，無可回應，希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣，另外傳中天遭檢調搜索並非事實，盼各界勿傳播假訊息。

更多太報報導

一次2個「北漂最美主持人」 李明璇攜妹「四面佛」模式市場拜票不漏接

真的被逮了！中天林宸佑曾提告賴品妤、堵麥柯建銘 被嗆紅媒還笑喊「抓我啊」

中天記者涉《國安法》遭羈押 陳智菡聲援「記者能有什麼國家機密」網戰翻