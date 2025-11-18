檢調盯場！彰化文雅畜牧場「25.6萬顆芬普尼蛋」連夜銷毀

文雅畜牧場複檢雞蛋又驗出芬普尼，彰化縣政府緊急封存。彰化縣政府提供



彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥「芬普尼」殘留超標，彰化縣政府今（11/18）日證實，昨晚已在檢方指揮下，會同農政與相關單位連夜完成封存蛋品的清點與銷毀作業，總計約25萬6千顆雞蛋遭銷毀，費用約23萬餘元，全由業者自付。

彰化縣政府指出，文雅畜牧場於11月4日被驗出蛋品含有芬普尼代謝物超標後，已被下令封存並限制移動。然而，因部分蛋品仍於管制期間外流，檢方隨即介入偵辦。經地檢署昨日下午發函指示後，縣府農業處、動物防疫所、衛生局、環保局及政風處共同派員，到畜牧場展開封存蛋品的清點與運送銷毀工作。

根據清點結果，此次被銷毀的雞蛋包括11月6日至15日期間生產的25萬顆蛋，共1210箱散蛋、1447盒盒裝蛋及77.215公斤軟殼蛋。作業過程中為避免運送過程遭質疑，由警方與保七總隊全程押運，並在縣府人員監督下完成集中傾倒與破蛋作業，隨後以鏟斗機攪拌菇包混合翻堆方式進行銷毀，確保不會再流入市面。

此外，縣府依照檢方指示，逐日採批11月6日至15日期間每日生產的雞蛋進行取樣，共110顆樣品全數冷凍保存，作為後續司法調查的證物，不在本次銷毀數量內。農業處表示，芬普尼代謝物的半衰期約7至8天，集中銷毀可降低污染疑慮。

目前，文雅畜牧場採行「減料換羽」措施，僅提供少量飼料和飲水，讓雞群暫停產蛋，短期內不會再有蛋品出場。

