檢調直搗高金素梅國會辦公室7小時！查扣電腦、資料裝滿7箱

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

無黨籍山地原住民立委高金素梅傳出涉及助理費相關疑雲，檢調單位今（10）日展開大規模行動，除同步搜索其位於陽明山的住處外，也進入立法院青島二館的國會辦公室進行查察。歷時約7小時後，檢調人員帶走大量物證離開，整起案件隨即引發高度關注。

檢調人員查扣的相關證物數量相當可觀，包括7個紙箱、2個行李箱，以及1台桌上型電腦。（圖／記者鄧宇婷攝）

據了解，台北地檢署今日由主任檢察官曾揚嶺率隊，會同調查局國安站主任楊任之，於上午9時30分到高金素梅位於立法院青島二館的辦公室執行搜索行動。現場搜索行動持續至下午，至約4時30分結束時，檢調人員查扣的相關證物數量相當可觀，包括7個紙箱、2個行李箱，以及1台桌上型電腦，隨後裝車離去。

此一行動今日稍早由國民黨立委羅智強率先對外揭露，隨後台北地檢署證實確有搜索行動，但並未對外說明具體案由與罪名。外界則盛傳，檢調此行動與涉嫌詐領助理費有關，相關案情仍待進一步釐清。

針對檢調進入立法院搜索立委辦公室一事，立法院長韓國瑜說明，整體程序符合相關規範。他指出，台北地檢署檢察長事前已致電立法院秘書長，表明搜索高金委員辦公室的需求，秘書長周萬來隨後再向他通報，並在立法院人員全程陪同下，讓檢調人員進入高金委員的研究室，整個流程程序上是沒有問題。

不過，韓國瑜也特別替高金素梅發聲。他表示，高金委員在立法院服務逾20年，長期為原住民族權益發聲，問政態度一向積極投入，形容她是原住民權益的堅定捍衛者，高金委員可以說是一女當關、萬夫莫敵，最有這種氣勢。韓國瑜進一步強調，他尊重司法調查，也相信高金委員是禁得起檢驗，但同時也呼籲檢調在辦案過程中務必秉持公正原則。他指出，若連立法委員的人權都無法獲得保障，一般平常小老百姓，那就更辛苦了。

最後，韓國瑜再次向司法檢調人員喊話，期盼在行使公權力時，仍能保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手，並呼籲各界共同努力，守住司法的專業與公信力。



