檢調第二波搜太子集團 拘提8名子公司幹部.成員

新北市 / 綜合報導

太子集團涉嫌跨國詐欺洗錢，台北地檢署針對其在台灣的據點及成員，昨（18）日展開第二波搜索，其中4名子公司博弈客服人員，複訊後以30到50萬元交保，今（19）日下午再將尼爾創新公司林姓負責人，及鄭姓財務主管移送北檢複訊。其中林姓負責人上回已經以100萬元交保，這次疑似檢方掌握新事證，懷疑他經手太子集團豪宅房貸，認為他涉案程度升高，再次拘提。

尼爾公司林姓負責人VS.記者說：「(知道自己在為詐騙集團工作嗎)。」穿白色夾克戴口罩，雙手被上銬用衣物遮起來，他是太子集團旗下，尼爾創新公司林姓負責人，被調查局人員帶進北檢複訊，尼爾公司林姓負責人VS.記者說：「(是不是負責幫忙管理豪宅啊)。」

上回100萬交保，這回再被拘提，疑似檢方掌握到新事證，林姓負責人協助太子集團辦理豪宅房貸涉案程度升高，尼爾公司鄭姓財務主管VS.記者說：「(錢到哪去，是買豪宅嗎)。」穿連帽外套還戴墨鏡，尼爾創新公司鄭姓財務主管也被送北檢複訊，檢調動作頻頻針對太子集團再進行第二波搜索。瞄準旗下網路博弈事業，其中顥玥公司負責客服工作，天旭公司張羅後台程式設計，還有尼爾公司經手財務金流，檢調這回共逮捕8人，要釐清涉詐金流。

戴著口罩的長髮男子，走出法警室顥玥公司蔣姓客服人員，複訊後30萬交保，林姓和吳姓客服也同樣30萬交保，而他們的客服組長則是湊不出60萬保金，降保為50萬才重獲自由。

先前調查局查扣太子集團豪車，而究竟資產有多龐大，金管會也指出，太子集團及旗下公司，與10家銀行有存款往來，其中3家有授信往來，而10月份就凍結相關帳戶，配合檢警釐清涉詐金流。

