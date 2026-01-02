檢調第5波搜索太子集團！帛琉度假村變洗錢水房 台籍負責人等8人遭拘提

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢調掌握該集團除了在台灣設立多處洗錢據點外，還疑似利用太平洋島國帛琉一處豪華度假村，經營跨國網路博弈金流「水房」，涉嫌洗錢金額高達數億元。北檢今（2）日指揮調查局展開第5波搜索行動，兵分4路搜索相關處所，並拘提台籍石姓渡假村登記負責人等嫌疑人到案，全案朝洗錢、組織犯罪及賭博等罪嫌方向偵辦。

太子集團主席涉嫌在帛琉租用度假村經營詐騙水房，度假村台籍石姓負責人今日遭拘提到案。（圖／取自臉書／Prince Bank Plc.）

檢調依據美方提供的司法資料指出，太子集團疑透過「Grand Legend」空殼公司，與帛琉人士王國丹（Rose Wang）合作，以興建高級度假村為名，取得帛琉恩格貝拉斯島99年土地租約，並安排黃婕、施亭宇、王蕾絢等人負責營運管理。黃、施2人已遭約談後交保，王女則仍在境外未到案。

專案小組進一步清查發現，太子集團2019年為了避免柬埔寨總部水房遭起獲而急覓地點，隨後遇上新冠疫情，太子集團承租到一間由台商經營的帛琉豪華度假村，後疑似將此處作為跨國網路博弈洗錢據點，檢調也懷疑度假村的台籍負責人涉嫌參與洗錢。為釐清相關金流與人員分工，北檢2日持法院核發搜索票，搜索石姓登記負責人等3名被告相關處所共4處，並拘提、通知共8人到案。

