檢調與美國DEA跨國聯手 海上攔截雜貨輪破獲近1300公斤毒品

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海巡署艦隊分署第五（高雄）海巡隊，會同調查局南部地區機動工作站，日前接獲美國緝毒局（DEA）提供的國際情資，指稱有貨輪涉嫌運輸大量毒品準備入境臺灣。海巡署表示，專案小組循線於海上查獲第二級毒品甲基安非他命26.5公斤及第三級毒品K他命1273.36公斤，總重達1299.86公斤，成功攔阻毒品流入臺灣。

行政院長卓榮泰，今（30）天在海洋委員會海巡署、高雄地方檢察署、調查局及高雄市警察局等陪同下，表彰各有功單位並頒發加菜金，其中海巡署高雄海巡隊PP-10096艇，服役未滿1年即查獲巨量毒品。卓榮泰特別在紀念船模上簽名，嘉勉PP-10096艇，成為不法份子無法逾越的鋼鐵防線，象徵對海巡一線精銳戰力的最高肯定。

艦隊分署指出，去年6月26日清晨，由第五（高雄）海巡隊PP-10096艇，搭載專案小組人員出海查緝，當天下午於東沙島南方125浬（高雄港西南330浬）海域，發現坦尚尼亞籍「KIM CHANG LONG」雜貨輪，PP-10096艇立即廣播要求停船受檢，貨輪以機械故障為由繞圈航行，並有船員將疑似毒品袋裝物，拋入海中企圖滅證；經多次強靠無效後，專案人員依法擊發聲爆彈示警，隨即實施強靠登檢，於住艙查獲53袋疑似毒品，並於海面打撈5大袋疑似毒品殘袋。

海巡署表示，初步檢測，反應結果發現為第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品K他命。全案依涉嫌違反《毒品危害防制條例》，將貨輪押返高雄港搜索清查，經檢察官訊問後，向法院聲請將11名涉案嫌犯全數羈押獲准。

海洋委員會主委管碧玲表示，海巡署於去年度查獲毒品總計1萬3819公斤，此次成功攔截近1.3公噸毒品，規模已接近海巡署去年整體緝毒成果的重要比例，即佔去年全年查緝量10％。這不僅是一項數字上的成果，更代表海巡署在海上，確實把毒品阻絕在國境之外，避免對社會與家庭造成難以回復的傷害。

管碧玲指出，毒品犯罪無國界，海巡署與美國緝毒局（DEA）之間具有長期而穩定的合作關係。前（113）年間，雙方已在「裕勝號」及「金星輪」等，跨境毒品走私案件中密切協作；並於去年持續就涉及東南亞地區，跨境毒品走私案件深化合作。期待在既有合作基礎上深化實務合作，共同守護區域與全球社會安全。

海巡署強調，未來將持續秉持「3安，也就是國安、治安、平安」核心精神，強化跨機關與跨國合作，杜絕毒品危害社會。呼籲民眾若發現海上不法活動，請立即撥打海巡「118」免費報案專線，共同打造無毒、安全的生活環境。

照片來源：海巡署提供

