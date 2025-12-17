檢調證實了！國民黨嘉義市黨部遭搜索 傳喚13人到案原因曝光

即時中心／黃于庭報導

公民團體發起「全國大罷免」運動，國民黨為了反制，跟進推動「以罷制罷」；未料卻被查出，全台多個縣市黨部均捲入「幽靈連署」，如今已有破百名黨公職遭起訴。藍營嘉義市黨部今（17）早遭突襲搜索，嘉義地檢署稍早證實，罷免民進黨立委王美惠的領銜人涉嫌冒名連署，傳喚13人到案。

據悉，今（2025）年初陳姓男子領銜「愛嘉聯盟」，發起罷免王美惠運動，卻有民眾發現已故妻子「被連署簽名」，一氣之下提起告訴。事實上，嘉義縣市已有超過20位民眾收到選委會通知，才得知自己遭冒名連署。

今早8時許，檢調前往國民黨嘉義市黨部搜索，帶回黨部主委、幹部、黨工等10多人，預計下午2時移送複訊。對此，嘉義地檢署證實，偵辦提案罷免嘉義市立委王美惠的陳姓領銜人涉及冒名罷免連署案，持嘉義地方法院核發之搜索票，至國民黨嘉義市黨部相關幹部、黨工、親友住處11處搜索。

檢方指出，至上述地點搜索，並傳喚涉嫌人13人到案。因案情尚待釐清，相關涉嫌人尚未經檢察官複訊，將於偵查告一段落時，發布新聞稿說明。

