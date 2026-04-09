檢調警海關破3億跨國運毒案 起訴3人求處重刑

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園地方檢察署今天偵結市值約新台幣3億元愷他命走私案，求處廖男及陳男10年以上徒刑，蔡男7年以上徒刑，夾藏的愷他命逾512公斤已在依法取樣後提前銷毀。

桃園地檢署發布新聞稿表示，廖男、陳男及蔡男3人與不詳人士共謀，於去年12月7日自德國法蘭克福空運84箱申報為玻璃纖維貨物來台，抵台後立即遭關務署台北關發現夾藏重512.69公斤第三級毒品愷他命，立即通報調查局桃園市調查處報桃檢指揮偵辦。

廣告 廣告

檢方表示，調查發現是由廖男承租高雄小港民宅作收貨地點，蔡男負責租車，2人運輸可共同獲8萬元報酬，陳男則指示2名少年駕車監控回報，另給付1萬元至2萬元報酬。

經專案小組循線追緝，於同月10日，在高雄市查獲領貨的廖男、蔡男，並同時查獲監控的廖姓及吳姓少年，並循線追查拘提陳男到案。

檢方指出，廖男、陳男及蔡男涉犯運輸第三級毒品等罪嫌，所涉毒品數量龐大，若流入市面可供約170萬人次施用，對社會危害重大，今天偵結起訴並移審，分別具體求處廖男及陳男10年以上徒刑，蔡男7年以上徒刑，

至於2名少年共犯則由高雄少年及家事法院調查。

檢方考量毒品數量龐大且具危險性，已依法取樣後提前銷毀以降低保管風險。（編輯：陳清芳）1150409