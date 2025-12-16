檢調警環重拳出擊，查獲砂石場長期偷排廢水。





桃園市政府環境保護局（下稱桃園環保局）會同桃園地檢署、法務部調查局北部地區機動工作站、憲兵指揮部及環境部環境管理署中區環境管理中心等單位，歷經長時間縝密追查，成功偵破桃園市蘆竹區良○公司及弘○公司等2間業者，涉嫌長期非法繞流排放含有重金屬等有害健康物質泥漿廢污水案。全案近日由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查終結，將良○公司負責人劉○正等24人提起公訴，並請求法院從重量刑，同時聲請沒收高達新臺幣12億餘元之不法所得。

廣告 廣告

本案最初始於民國109年10月，桃園環保局及環境部環境管理署北區、中區環境管理中心在台61線24K沿海進行污染調查時，使用科技監控發現位於蘆竹區經營砂石業的良○公司，雖僅有廢水貯留許可，卻利用深夜時段持續排放高濃度、含有害健康物質的泥漿廢水。

稽查過程中，桃園環保局持續投入大量人力物力，與檢、警、調、環等跨域專業單位緊密合作。稽查人員為了揪出隱藏在地下、難以察覺的偷排暗管，不辭辛勞，冒著惡臭與可能存在的危險，鑽進狹窄的下水道和涵管內部，詳細爬梳檢查每一段管線，最終鎖定了業者私設的繞流暗管位置。

檢調警環重拳出擊，查獲砂石場長期偷排廢水。

經查，良○公司負責人劉○正等人自 109 年 10 月起，長期將公司土石加工過程產生之含有重金屬等有害健康物質的廢污水，以及向弘○公司等業者非法收受的高含水率廢泥漿，透過私設的暗管，繞流排放至廠外溝渠，並順著灌溉渠道一路排入海洋。

專案小組共查扣了良○公司機具、車輛18台、弘○公司曳引車13台，以及金融帳戶存款共計5,443萬餘元。檢方起訴罪名包含《廢棄物清理法》、《水污染防治法》及《刑法》污染河川等罪。

桃園環保局嚴厲譴責業者為了節省應負擔的廢棄物清除處理成本，將企業成本轉嫁給自然環境，更嚴重戕害了河川及海洋生態，對國民健康與環境衛生造成長遠的危害。

檢調警環重拳出擊，查獲砂石場長期偷排廢水。

更多新聞推薦

● 高虹安助理費案涉貪污二審改判無罪 內政部：可申請復職竹市長 高檢署擬上訴