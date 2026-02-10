檢調趕在年前辦案 押不押高金看這關

▲原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜韓國瑜呼籲司法秉公處理。（圖／記者朱永強攝，2025.07.25）

[NOWnews今日新聞] 原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜韓國瑜早上受訪說，檢調搜索的程序完備，但呼籲司法不要當政治打手。據了解，若檢調要聲押高金，根據規定，要有立院同意，在立院未明確表達同意的狀況下，司法機關不得羈押現任立委。換句話說，檢調今天約談完高金後，應該就會放人。

根據《憲法》規定，「立法委員，除現行犯外，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」2020年曾爆發立委集體涉貪案，當時蘇震清、廖國棟、陳超明為現任立法委員，司法院還特別發函給立法院，徵詢立院意見，當時的立法院長游錫堃在院會詢問時，因在場立委無人表示異議，最後蘇震清、廖國棟延押2個月，陳超明獲交保。

一名在立法院任職超過20年、深獲韓國瑜倚重的立院資深幕僚說，陳超明等人的狀況是，當時是休會，被羈押到開議，因此司法院發文給立法院詢問意見，徵得立院同意後，司法院才能繼續押人。但前提是，司法院押人，要有立法院「許可」。高金已經完成本會期報到，今天被約談，若檢方要押人，就要開羈押庭，開庭時，地院也會發文給立院，徵詢立院同意，若立院不同意，地院就不能裁定收押，否則連地院都會違法。



該人士說，立院若真的收到公文，因距離農曆年假只剩3天，韓國瑜應先會徵詢朝野黨團幹部，是否協商討論、召集臨時會處理此案，但一來現在部分立委可能不在國內，其他立委為此開會的意願也不高，二來即使立法院要召開臨時會，時程上也來不及，檢方不能偵訊高金太久，因此預料高金今天在約談完後，檢方就會放人。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



