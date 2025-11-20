檢調追查太子集團「在台小金庫」金流匯兌關鍵要角曝光！

台北地檢署檢察官自本（11）月4日兵分47路，搜索偵辦太子集團跨國洗錢案，18日檢方再發動第二波搜索拘提行動，昨（19）日晚間偵訊集團旗下尼爾公司負責人林揚茂、2名財務女主管等3人，其中專案小組懷疑鄭巧枚與陳麗珊2人，疑似負責處理海外資金進出台灣的轉匯工作，為清查洗錢入台金流，對林揚茂和鄭巧枚、陳麗珊皆聲押禁見。

北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，發動第二波搜索拘提行動， 天旭資訊主管郭守仁（圖）與技術客服蔣佳衡等5名員工訊後，分別以30萬、50萬元交保候傳。（圖／翻攝畫面）

11月4日北檢首度指揮警調等多個單位，展開搜索、拘提行動，兵分47路還帶回集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等多名證人偵訊，18日再發動第二波行動。

檢方兵分8路，搜索尼爾公司負責人林揚茂等8人的住居所，並將8人拘提到案，其中林揚茂涉為太子集團旗下公司辦理房貸，並於第一波拘提時獲新台幣100萬元交保，另林揚茂與天旭等公司的財務主管鄭巧枚和陳麗珊2人，以及郭姓資訊主管，因停止夜間訊問，於19日下午移送北檢複訊。

據悉，以柬埔寨籍男子陳志為首的太子集團，涉嫌利用電信詐騙、殺豬盤等手法，在國際間詐騙大量資金，早在多年前就派出親信李添，將台灣打造成太子全球洗錢據點之一，除用8個人頭公司買下和平大苑豪宅、超跑外，還透過台籍的王昱棠、辜淑雯等幹部，繼續在台開設人頭公司招募員工，為海外博弈網站撰寫程式，維持集團在台營運假象。

先前100萬交保的太子集團在台公司尼爾創新負責人林揚茂，19日檢方複訊後，遭聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

檢方調查發現，為太子集團工作的員工薪資或購屋房貸等資金，全都由海外詐騙所得支應，並由新加坡籍的陳秀玲來台查帳，以確保集團利益，自從檢調將王昱棠等4名主要核心幹部聲押禁見獲准後，仔細爬梳搜扣取得的大量帳冊文件，發現集團旗下尼爾創新財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊是負責海內外匯兌的關鍵員工，且在案發前後仍持續與陳秀玲等海外主管聯繫處理帳務。

北檢主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪，18日指揮調查局與刑事局展開第2波行動，拘提集團8名員工後，在19日晚間以涉嫌賭博、洗錢、組織犯罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押，包括先前獲得100萬元交保的尼爾創新負責人林揚茂，以及鄭巧枚、陳麗珊3人，天旭資訊主管郭守仁與技術客服蔣佳衡等5名員工，訊後則分別以30萬、50萬元交保。

太子集團藏身在台北101內設立洗錢據點，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團，在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。北檢接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，並在11月4日發動一連串的偵查行動。

《中天提醒您｜任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪》

