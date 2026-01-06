檢調過濾完李麗娟相關金流！再爆黃國昌坐實藏鏡人身分…黃帝穎：李的說詞與證物兜不攏，恐列貪污被告

前民眾黨主席黃國昌再被《鏡週刊》爆料，檢方已過濾狗仔公司凱思國際負責人李麗娟相關金流，證明黃才是實際負責人。對此，律師黃帝穎今（6日）發文表示，身為「實際負責人」，李麗娟應可輕易提出自己指揮狗仔的證據，且至少有四個狗仔的勞健保在凱思；對於臺雅等人脈金流也應說明，但狗仔和金主同會被傳喚，彼此供述交互勾稽比對，李的說法只要兜不攏就可能被列貪污案共犯。

黃帝穎指出，《鏡週刊》今爆料檢調專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。

廣告 廣告

黃帝穎表示，第一點異常是李麗娟無法說明凱思的人與錢，被認定是人頭；週刊報導凱思金流水位高達3、4000萬元，明顯與李麗娟的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告。

黃帝穎強調，公司經營的基本題是人與錢，李麗娟若為凱思實際負責人，應可輕易提出自己指揮狗仔的證據，且至少有四個狗仔勞健保在凱思，而對於臺雅等人脈金流也應說明，但狗仔和金主同樣會被傳喚，彼此供述交互勾稽比對，李麗娟說法兜不攏就可能被列貪污案共犯。

黃帝穎說，「經驗法則上，李麗娟如果不是凱思人頭，早就提告週刊了。」他也提出，第二點異常即是臺雅被報涉行賄黃國昌狗仔公司200萬元竟未提告。

黃帝穎質疑，臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價，大公司遭報導指涉嫌行賄立委200萬卻不敢提告，明顯異常。

黃帝穎再指，第三點異常是凱思被報是黃國昌狗仔公司涉收賄同樣未提告；正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽，公開澄清甚至提告都基本作為，但多期週刊報導凱思是黃國昌狗仔公司卻不敢提告，從未澄清、從未否認為黃國昌養狗仔，更不敢否認收受臺雅200萬元，顯然異常。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

高虹安貪污無罪…黃帝穎指判決上到最高法院應會撤銷：誣告罪若年中遭駁回即「無法登記參選」

為避凱思國際收臺雅集團200萬偵查…黃帝穎指黃國昌政治操作故意延會：一旦卸任，該釐清的逃不掉