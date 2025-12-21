檢警來真的！台中男網發文自稱「張文同夥」訊後被聲押

19日北捷發生張文隨機攻擊事件後，接連幾日網路上出現模仿恐嚇等不當言論，一名在台中中科工廠擔任作業員的張姓男子，今日三峽警方前往台中逮人，經台中地檢署複訊後，檢方向法院聲請羈押張男。

在台中 中科工廠擔任作業員的張姓男子，因在網路發佈模仿張文隨機攻擊的言論，被警方逮捕，移送地檢署複訊後，檢方聲請羈押。（圖／警方提供）

台中地檢署表示，接獲線報指出有人於20日上午7時2分，以暱稱 「rleioutalf710902」，在社群軟體Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內~且在5點鐘開始~所以原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件 不是快閃中山站站外 光煙霧彈在板南密閉空間，以及2小時的作案時間 死傷~哇塞~ 難怪同夥表示失敗」等恐嚇公眾安全言論。

中檢認為已嚴重危害社會大眾安全，今（21）日上午10時20分許，拘提被告張男到案，並搜索張男位於台中清水的住處，查扣一支手機，經過數位鑑識及比對分析，釐清張男犯罪動機及犯罪情節。檢方訊問張男後，認定張男觸犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，有勾串共犯、逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞，向法院聲請羈押。

此外刑事局今日也表示，截至21日中午，在網路上發布模仿恐嚇及相關可疑訊息共累計20則，目前已偵破3起案件、查獲3名涉案人，其中才剛被聲請羈押的張男，在Threads留言「原計劃是板南站內…」，涉犯恐嚇公眾維安罪，三峽警方鎖定線索追查到台中清水逮人，另外台中市警察局於桃園市中壢區查獲唐姓男子，其在Threads留言「真的有人做了我想做的事」，同樣涉犯恐嚇公眾維安罪，以及新北市三重區警方查獲彭姓男子，其在IG留言「中山砍人不揪」，涉犯恐嚇公眾維安罪，刑事局強調，均將依法從嚴處置。

