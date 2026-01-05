檢警偵破太子集團專屬水房 主嫌聲押知名雪茄館負責人160萬交保
台北地檢署偵辦太子集團弊案，追查到太子集團在台配合度相當高的專屬水房，水房負責陳韋志涉嫌利用弟弟陳韋翔在北市信義區開設的知名雪茄館「Cigar Vie」進行掩護洗錢。檢警在今(1/5)日發動第6波搜索並拘提2兄弟到案。經檢察官偵訊後，認為陳韋志涉犯《洗錢防制法》等罪，且有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，陳韋翔諭知160萬元交保、同時限制出境出海。
專案小組查出，太子集團在香港成立博高公司，負責管理名下的豪華遊艇，博高幕後老闆為陳志親信、已入籍柬埔寨的中國男子吳逸先，吳找了他的姊姊、嫁來台灣的陸配吳宜家擔任香港博高公司負責人，另外又找了台灣籍男子王俊國當他的左右手，同時擔任博高公司的帳房。
之前，博高公司將其中4艘豪華遊艇停泊在台灣碧砂漁港，博高為了管理遊艇，特別在台灣設立玄古管理顧問公司招募台灣員工，同時也請王俊國擔任現任的玄古公司負責人。
專案小組在去(2025)年12月9日針對遊艇的部分發動第4波搜索，拘提相關涉案人到，同時將王俊國以涉犯《洗錢防制法》等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。
專案小組追查發現，王俊國曾前往台北信義區知名「Cigar Vie」，向該店負責人陳韋翔及其哥哥陳韋志調取大額現金，在分析金流及相關資訊後發現，王俊國的上司吳逸先透過管道找上在台灣經營水房的陳韋志，2人一拍即合，太子集團就透過陳韋志這條管道幫忙洗錢，合作久了，陳韋志就成為太子集團在台的重要水房之一。
陳韋志做事謹慎，水房四處流動，還疑與弟弟、開設「Cigar Vie」雪茄店的弟弟陳韋翔共謀，利用雪茄店做為掩護進行洗錢交易，當吳逸先需要調取現金時,就會指示在台的帳房王俊國與陳韋志接洽，王俊國也曾經依指示前往雪咖店向陳韋志、陳韋翔兄弟調取鉅額現金，「Cigar Vie」在光鮮的外表下，暗地裡卻從事洗錢行為。
檢察官今日指揮刑事警察局、台北市政府警察局信義分局等單位，執行第6波搜索行動，持法院核發搜索票，搜索水房據點「Cigar Vie」、陳氏兄弟的住居所共5處所，並拘提2人到案說明。
更多太報報導
頒16 Taiwan Top表演團隊獎勵金 李遠：以後部長只能加碼，不能減少
扯！新生兒剪臍帶「竟剪斷手指」院方辯「寶寶亂動」 家長氣炸求償
台灣「地表最危險」屢被點名 謝金河：南韓不會比台灣安全
其他人也在看
一銀攜凱壽推出專屬美元利率變動型終身壽險商品
臺灣將進入超高齡社會，民眾平均壽命增長，兼具保障與退休規劃功能的保險商品需求持續升高。因應民眾需求，新的一年開始，第一銀行攜手凱基人壽推出「凱基人壽幸福第一美元利率變動型終身壽險—定期給付型」專屬保險商品，一張保單同時滿足人生不同階段客群之壽險保障及退休雙重需求，規劃保障照顧家庭摯愛之餘，同步累積退休力。「凱基人壽幸福第一美元利率變動型終身壽險—定期給付型」以美元計價，提供2年、6年與8年繳費年期，讓身處不同人生階段之民眾，可依自身需求彈性規劃。50-60歲事業有成之企業主、家庭支柱或屆退人士，可選擇繳費2年期，建構終身保障；40-50歲之中壯年客戶，正值事業巔峰衝刺階段，則可選擇繳費6或8年期，打拚事業之餘，不忘為家庭撐起保護傘。本商品具備三大特色：首先是「最高可享4％ ...台灣新生報 ・ 5 小時前 ・ 1
遭川普指控製毒販毒 哥倫比亞總統：停止誹謗我
（中央社波哥大4日綜合外電報導）美國總統川普先前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是一名毒販，裴卓今天對川普的威脅做出反擊，並在社群媒體上直接回嗆：「川普先生，停止誹謗我。」中央社 ・ 7 小時前 ・ 1
【2025/12/29-2026/1/4】闢謠TOP10
過去一週，社群平台流傳多起值得關注的傳言內容，類型橫跨軍事認知作戰、假冒品牌的詐騙訊息，以及鎖定高齡族群的AI生成假政策、假福利影片。 中共解放軍12月29日宣布舉行「正義使命-2025」演習後，社群平台流傳「無人機俯瞰台北101」說法。專家指出，相關影像研判可能為遠距離拍攝，卻被誇大解讀，屬於軍演期間常見的心理威嚇與認知作戰操作。另一則訊息「海警封鎖台灣港口」，是中國官媒誇大宣稱台灣4個港口遭到中國海警船封鎖；實際上，中共軍演期間，台灣各大港口航運正常，沒有被封鎖。 還有詐騙集團近期台灣事實查核中心 ・ 8 小時前 ・ 1
婦考照四次沒過要給所費判三月
一名八十一歲的陳姓老婦，兩年前路考駕照涉嫌開口要給考驗員「所費」；屏東地院依貪污治罪條例判處陳婦有期徒刑三月、褫奪公權一年、緩刑兩年，可上訴。屏東地院指出，陳姓老婦人，於民國一一三年九月二日通過小型車考照的筆試測驗，惟未通過同年九月十九日、十月八日、二十二日的路考測驗。陳婦於一一三年十一月十五日確定未通過路考測驗時，向公路局高雄區監理所屏東監理站的陳姓考驗員，開口央求讓她通過，並表示要給陳男「所費」，作為通過之對價，遭陳男當場拒絕，並終止陳婦的路考測驗。屏東地院認為，陳婦以種植蔬菜販賣維生，須考駕照才能駕車販賣蔬菜，先前已多次接受路考測驗仍未通過而一時失言，就行賄部分並無具體數額，亦未實際取出或事先準備財物，情節輕微。陳婦案發時已屆七十九歲高齡，並無前科，犯後始終坦承認罪 ...台灣新生報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
全球消費性電子因記憶體大漲價？三星揭前景
[NOWnews今日新聞]全球記憶體（DRAM）與儲存元件（NAND/SSD）價格持續飆漲，包含手機、電腦等消費性電子產品漲價壓力已壓不住，華碩開第一槍宣布針對部分產品進行策略性價格調整。這股漲價潮似...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
雙城交流 在對抗年代更顯珍貴
台北上海雙城論壇日前登場，台北市長蔣萬安赴上海出席論壇，分享台北市在市政治理與社會照顧的實務經驗，並在致詞時期盼雙城交流能持續成為兩岸間理性互動的平台。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
被指瘋巨蛋！桃市府點名綠營：你們也問過
[NOWnews今日新聞]有「桃園巨蛋」之稱的桃園市綜合體育館，啟用至今超過30年，館內設備老舊，更有球星直言「髒髒的」，遭民進黨桃園市議員黃瓊慧點名，「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋」，市府強力反...今日新聞NOWNEWS ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
林宜瑾喊「沒撤案」 民眾黨團爆：上午就「拿回去」還很多錯字
民進黨立委林宜瑾日前提出《兩岸人民關係條例》修法，擬將法案更名並刪除「國家統一前」字眼，但今（5）日卻突然傳撤案消息，林宜瑾則說，沒有成案何來撤案？但民眾黨立院黨團表示指出，經詢問議事處，得到的回應是林宜瑾辦公室上午就將案子「拿回去」，且裡面還有很多錯字。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
才登南韓頒獎典禮！台雙棲男神受焦躁所苦 認了：陷入內耗深淵
蕭子墨影歌雙棲，去年底重拾音樂初心進軍歌壇，今（5）日生日當天再推出新單曲〈調頻〉，企圖為快節奏的生活按下暫停鍵自我調頻，找到面對壓力與情緒時的真實狀態。近來他作品連發，歌手、演員身分都持續有新作品推出，也將新年、生日願望合一，希望大家都能找到自己的「調頻」方法，在忙碌生活中享受最適當的頻率。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
站在廟宇最前線的雙人組！負責「把關」的重要存在
走進廟宇時，還沒看到神明金尊，最先迎接信眾的往往是一對站在門上的門神，祂們不是單純的裝飾，而是廟宇中負責「把關」的重要角色，也被不少信徒形容為廟宇的第一道防線，默默守護出入的人們。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
獨闖武當山學武15年！美國男「金毛變黑髮」轉變驚人 他揭真相：沒染髮
大象新聞報導，這名「90後」美國人，中文名李資根，2010年獨自來到湖北武當山，從一句中文也說不順開始拜師學藝。原本只打算短暫習武的他，在日復一日的修行中，逐漸被武當文化所吸引，從外在形象到內在心境，都發生了深刻轉變。長時間的練功讓他的身體更柔韌、協調，也讓性...CTWANT ・ 2 天前 ・ 16
台積電美國廠利潤慘縮近8倍！專家這麼看
[NOWnews今日新聞]美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 17
小寒到「吹風機吹腳底」消黑眼圈、促睡眠？ 中醫師：關鍵是保暖
【健康醫療網／記者林則澄報導】社群媒體最近流傳一種養生方式，聲稱以吹風機加熱腳底，有助於改善黑眼圈，甚至增進睡眠品質。高雄榮民總醫院傳統醫學科邱鎮添醫師表示，從中醫角度觀察，這類作法的核心在於保暖，腳底正好是「湧泉穴」的位置所在，被視為腎經的第一個穴位，也是人體重要能量來源，另位於腹部的「巨闕」同樣被視為重要的穴位，在臨床上也常透過熱敷或溫灸幫助保健。 小寒報到 中醫師強調「腳暖身就暖」 冬季凜然而至，1月5日適逢第二十四節氣中的「小寒」，象徵天氣最寒冷的階段，邱鎮添中醫師受訪表示，臨床上有不少虛寒體質的人，因天氣轉涼，手腳也變冰冷、抽筋甚至影響睡眠品質，無奈之下求診，中醫觀點認為手腳保暖很重要，尤其雙腳是距離心臟最遠的的部位，被視為第二個心臟，因此「腳暖，身體就暖」。 網議吹風機吹腳底 關鍵在保暖到位 針對有部落客用吹風機吹腳底，引起不少網友效仿，有人甚至還拿器具加以按摩，邱鎮添中醫師指出，吹風機吹腳底跟使用電熱毯、毛巾熱敷一樣，都是透過外在熱能幫助末梢血液循環的「主動式」保暖，不像「被動式」保暖，則是藉由穿襪子、蓋被子、開暖氣等方式，把身體的熱能留住避免流失，而腳底的湧泉穴（腳底板健康醫療網 ・ 10 小時前 ・ 2
【本日焦點】台股收30105點創紀錄 台積電創新天價／川普威脅喊話後⋯委內瑞拉代理總統態度轉彎／黃國昌：今早已在黨團簽好辭職書
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.台股收30105點創紀錄 台積電創新天價 2.川普威脅喊話後⋯委內瑞拉代理總統態度轉彎 3.黃國昌：今早已在黨團簽好辭職書 4.東華男大生中橫墜10米深谷 傷重亡 5.十年來首度 好市多會員費全面調漲Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 4 小時前 ・ 3
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 11 小時前 ・ 83
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 105
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 7 小時前 ・ 6
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 92
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5