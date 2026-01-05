檢警偵破太子集團專屬水房 主嫌聲押知名雪茄館負責人160萬交保

太子集團專屬水房主嫌陳韋志(圖右)，與其弟弟、知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔(圖左)，今(1/5)日被檢警拘提到案。呂志明攝



台北地檢署偵辦太子集團弊案，追查到太子集團在台配合度相當高的專屬水房，水房負責陳韋志涉嫌利用弟弟陳韋翔在北市信義區開設的知名雪茄館「Cigar Vie」進行掩護洗錢。檢警在今(1/5)日發動第6波搜索並拘提2兄弟到案。經檢察官偵訊後，認為陳韋志涉犯《洗錢防制法》等罪，且有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，陳韋翔諭知160萬元交保、同時限制出境出海。

替太子集團管理遊艇的香港博高公司登記負責人吳宜家。資料照。呂志明攝

專案小組查出，太子集團在香港成立博高公司，負責管理名下的豪華遊艇，博高幕後老闆為陳志親信、已入籍柬埔寨的中國男子吳逸先，吳找了他的姊姊、嫁來台灣的陸配吳宜家擔任香港博高公司負責人，另外又找了台灣籍男子王俊國當他的左右手，同時擔任博高公司的帳房。

香港博高在台設立玄古管理顧問公司第二任負責人、同時也是博高在台重要帳房王俊國。資料照。呂志明攝

之前，博高公司將其中4艘豪華遊艇停泊在台灣碧砂漁港，博高為了管理遊艇，特別在台灣設立玄古管理顧問公司招募台灣員工，同時也請王俊國擔任現任的玄古公司負責人。

專案小組在去(2025)年12月9日針對遊艇的部分發動第4波搜索，拘提相關涉案人到，同時將王俊國以涉犯《洗錢防制法》等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔涉嫌替太子集團洗錢，其哥哥陳韋志(如圖)疑為幕後影武者，今(1/5)日也同樣被檢警拘提到案。呂志明攝

專案小組追查發現，王俊國曾前往台北信義區知名「Cigar Vie」，向該店負責人陳韋翔及其哥哥陳韋志調取大額現金，在分析金流及相關資訊後發現，王俊國的上司吳逸先透過管道找上在台灣經營水房的陳韋志，2人一拍即合，太子集團就透過陳韋志這條管道幫忙洗錢，合作久了，陳韋志就成為太子集團在台的重要水房之一。

知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔，因涉嫌替太子集團洗錢，檢察官訊後諭知160萬元交保，並限制出境出海。呂志明攝

陳韋志做事謹慎，水房四處流動，還疑與弟弟、開設「Cigar Vie」雪茄店的弟弟陳韋翔共謀，利用雪茄店做為掩護進行洗錢交易，當吳逸先需要調取現金時,就會指示在台的帳房王俊國與陳韋志接洽，王俊國也曾經依指示前往雪咖店向陳韋志、陳韋翔兄弟調取鉅額現金，「Cigar Vie」在光鮮的外表下，暗地裡卻從事洗錢行為。

檢察官今日指揮刑事警察局、台北市政府警察局信義分局等單位，執行第6波搜索行動，持法院核發搜索票，搜索水房據點「Cigar Vie」、陳氏兄弟的住居所共5處所，並拘提2人到案說明。

