檢警分析張文犯案動機 「高度計畫性表達式犯罪」

（中央社記者謝君臨、林長順台北15日電）台北地檢署偵辦北市隨機殺人案，今天偵查終結，由於凶嫌張文已死亡，獲不起訴處分。針對張文的犯罪動機，檢警根據相關資料研判，應屬「結合高度計畫性表達式犯罪」。

27歲無業張文於去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。

北檢今天偕同北市警方共同舉行記者會。針對張文的犯案動機，主任檢察官曾揚嶺表示，由於被告已死亡，無從以訊問方式確認內心犯案動機，但檢警窮盡調查所得資料、相關證據、學者教授意見，共同鑑定張文犯罪動機。

曾揚嶺指出，專案小組調查張文的成長背景及心理狀態，認為他對於制度化、責任式的職場環境適應不良，產生高度不安，出現退縮與逃避的行為；在就學、就業不符合個人及家人的期待之下，也長期缺乏關懷的支持，伴隨著社會的退縮、逃避、孤立等複合式的因素，加深了他反社會的情結。

曾揚嶺說，張文是長期事前準備及策劃，並非典型的衝動型犯罪，被告的行為與表達式犯罪所強調的手段高度一致，且被告在捷運台北車站攻擊後，再返回旅館時，還有搜尋、觀看相關網路即時新聞的報導，張文除了要透過新聞關注個人身分、行蹤是否已經被掌握之外，也有關注其行為形成社會關注程度的意涵。

曾揚嶺表示，檢警認為，張文的行為並非單純的滿足暴力犯罪的衝動，他是將犯罪本身視同向社會表達，宣告自身存在的表達式犯罪，試圖透過擴大社會震撼來表達自身存在及影響力。

曾揚嶺指出，檢警綜合研判張文的犯罪動機，可以發現他的行為並非政治性恐怖攻擊組織的活動，而是高度計畫選擇人潮聚集、交通樞紐，以追求象徵性發聲，引發社會關注、震撼的表達式犯罪。

曾揚嶺說，本案具有明顯、縝密、長期的事前準備與犯案規劃，顯示張文並非典型反社會性人格所呈現的衝動性、短視性的特質，因此，本案的犯罪動機，應該理解為「追求最大社會張力與象徵結果的表達式犯罪」，其核心非反社會性人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫的表達式犯罪。（編輯：張銘坤）1150115