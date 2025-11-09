檢警忙追太子集團洗錢案 郭正亮爆「最大漏點」：可怕就在這裡

柬埔寨跨國詐團太子集團（Prince Group）在台組織，4日遭檢警調大規模搜索，查扣包含11戶和平大苑豪宅、車位、銀行帳戶，及多輛名車，合計價值高達45億2766萬餘元，並帶回高級幹部和成員共25人。前立委郭正亮質疑，金管會或法務部負責調查黑金的人竟然沒有一點警覺心，最大的漏點就是這邊。郭更強調，此舉證明了詐團根本沒有把政府放在眼裡，台灣被視為詐騙天堂了。

郭正亮6日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，太子集團在台灣成立「天旭公司」，涉及這麼多事情，台灣都不知道，直到美國通知才知道此事；郭強調，該集團在101成立辦公室，用軟體開發，線上博弈名義招募工程師、客服營運人員，實際上做非法博弈、博弈技術中心，騙到錢後買豪宅，因為用房貸可以洗錢，在豪宅買11戶跟空殼中心做洗錢的交易，金管會或法務部負責調查黑金的人，難道沒有一點警覺心嗎？這有可能嗎？

郭正亮認為，此事最大漏點在這裡，突然在豪宅買11戶，且是同一個公司買的，金管會或法務部負責調查黑金的人都沒有警覺心，怪不得台灣會被說是詐騙天堂；郭諷刺表示，有誰會在豪宅買11戶？還擁有48個車位、26輛豪車以及60個帳戶，法務部調查局到底在幹什麼？這麼明顯的動作卻沒警覺。

郭正亮表示，他不相信詐團在美國敢這麼囂張，而此事是因為比特幣交易被發現，12萬枚比特幣的金額太大，周轉引起注意，而台灣是因為美國通知才知道，之前究竟在幹什麼？如今一查就查到了，且資產也沒有轉移，就查到在豪宅買11戶，可怕就可怕在這裡。

郭正亮認為，證據這麼明顯，詐團還囂張成這樣，就表示詐團根本沒有把政府放在眼裡，否則怎麼敢直接買周杰倫住的豪宅，還買了11戶；郭強調，詐團在別的國家不太敢這樣做，而會在台灣這樣做，不僅代表著沒把政府放在眼裡，也顯示台灣被視為詐騙天堂的國家。

