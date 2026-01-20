檢警欲追中天記者看不見的金流？ 彭文正大酸：這招柯文哲案用過啦

中天新聞記者兼主播林宸佑（馬德）疑似涉及《國安法》、貪污治罪條例遭羈押禁見，消息一出引發各界嘩然，現傳出有檢警欲釐清林宸佑看不見的金流。對此，資深媒體人彭文正開酸，舉例認為「這是老套」。

資深媒體人彭文正。（資料照／中天新聞）

高雄橋頭地檢署17日偵辦現役軍人違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等案件，檢察官偵訊後將現役軍人及捲入的民間人士含媒體記者共5人全部聲押禁見獲准，但檢方以「偵查不公開」為由拒絕說明，引發外界質疑羈押的正當性，以及言論自由與國安違法的界限。

只不過該案件，被在野黨戲稱「鏡檢」的《鏡週刊》，18日以檢調追「看不見的金流」為標題，報導內容稱正在釐清資金往來。對此，彭文正在臉書發文狠酸，「這一招柯文哲案已經用過啦！」

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，涉及國安法、貪汙治罪條例遭羈押禁見。（圖取自林宸佑臉書）

該篇貼文一出，不少網友在底下留言發表看法，有人質疑「現在不就是在讓人把焦點從關稅跟軍購移到這次的新聞上嗎？」也有人大嘆「現在台灣司法已死」、「東廠側翼無恥」、「這種政府下架吧」、「真奇怪，鏡新聞總能在第一時間發布消息」、「綠共已經無法無天了」、「先射箭再畫靶，柯文哲案的翻版」、「真敢玩…就不怕下台的一天」。

中天聲明。（圖／中天新聞）

中天電視聲明，「針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

