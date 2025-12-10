檢警環重拳出擊 破獲廢棄物非法產業鏈 追繳犯罪所得破億元

環境部環境管理署與臺灣基隆地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊及基隆市環保局組成專案小組，近期成功破獲一個橫跨非法「仲介、清除、貯存、處理」的完整環保犯罪產業鏈。全案由臺灣基隆地檢署偵結起訴，共起訴明○公司等十四家業者，估計非法貯存、清除及處理廢棄物達一千六百公噸，估算需追繳犯罪所得逾一億元。

明○公司為「廢塑膠」再利用機構，自一一二年四月起，透過宏○公司仲介十一家清除機構向工廠收受「廢塑膠混合物」等事業廢棄物，並收取每公斤新臺幣八至十元不等的處理費後，再進行非法破碎及壓縮打包處理，試圖以塑膠片名義輸出國外。後因境外輸出遭攔查而受阻，開始承租廠房非法貯存持續對外收受的廢棄物，以賺取高額廢棄物處理費，幸由專案小組及時破獲防止假再利用真棄置案件再次發生。

宏○公司實際負責人為廢棄物清除處理公會理事長，竟仲介新北市轄內清除業者將原本應送往焚化爐處理之廢棄物，轉以低價交付明○公司，並且收取每公斤新臺幣0.5至2.25元不等的仲介費，經專案小組抽絲剝繭下，將整個廢棄物非法清除處理網絡逐一釐清，終結廢棄物非法處理集團。

環境管理署表示，非法清除、貯存及處理廢棄物之上下游不肖業者，基隆地檢署已依涉犯廢棄物清理法第四十六條行政刑罰偵結起訴，最高可處五年以下有期徒刑，併科一千五百萬元罰金，呼籲業者勿心存僥倖，將廢棄物委託非法業者清除及處理，致生廢棄物非法清除及棄置破壞環境。另環境管理署將持續與檢、警單位共同合作，加強查緝以「再利用」為名，行「非法處理」及「境外輸出」之實的環保犯罪結構，並配合司法機關追查犯罪所得，讓不肖業者付出應有代價，以遏止類似的環保犯罪產業鏈橫行及污染環境行為，保障國人生活環境品質。