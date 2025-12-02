檢警破獲藝術燈底座夾藏52塊海洛因磚走私 黑市價逾2億元

專案小組破壞藝術燈底座，果然發現每個燈座裡面夾藏4塊海洛因磚。（圖：橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署指揮警方，破獲一起「藝術燈夾藏海洛因磚」走私案，走私集團將海洛因磚藏在藝術燈底座，以包裹寄來台灣，共查獲52塊、總重超過19公斤的海洛因磚，黑市價格超過新台幣2億元。（溫蘭魁報導）

橋頭地檢署2日發佈新聞稿指出，橋檢今年10月接獲情資，有個跨國運毒集團從越南寄送一級毒品海洛因來台，於是指揮刑事局國際科以及台北、高雄、嘉義警方和關務署台北關等單位共組專案小組偵辦，專案小組根據從越南和寮國近期破獲的多起海洛因走私案件研判，跨國走私集團是以申報「藝術燈」為掩護，夾藏毒品運往越南和台灣。

橋頭地檢署指揮警方破獲海洛因磚走私案，共查獲52塊海洛因磚。（圖：橋頭地檢署提供）

專案小組10月23日鎖定自越南寄到台灣的異常包裹，發現有7件可疑包裹以及13組藝術燈，拆開包裹，先用電鋸鋸開藝術燈底座，一翻敲敲打打後，果然挖出夾藏在裡面的海洛因磚，每個底座可以放置4塊「雙獅地球牌」的高純度海洛因磚，加起來共有52塊，總重19.875公斤，黑市價格超過新台幣2億元，並逮捕一對泰國籍的情侶檔嫌犯和一名司機等3人，經檢察官訊問後向法院聲請羈押，法院裁定情侶檔毒犯羈押禁見。

全案橋頭地檢署偵查終結，依法提起公訴。

