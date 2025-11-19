檢警第二波掃蕩在台太子集團 財務客服等8人到案、4人獲交保

美國聯邦檢察官日前起訴柬埔寨「太子集團控股」跨國詐騙組織，並公告制裁146個單位及人員，其中包括9家在台登記公司。台北地檢署持續偵辦其組織在台洗錢案，發起第二波行動，拘提負責金流人員及網路博奕客服人員共8人，已有4人獲得交保。

上個月美國司法部與財政部聯手破獲太子集團為首的柬埔寨跨國詐騙組織，起訴集團創辦人陳志，他涉嫌從2011年在柬埔寨發展詐騙園區，強迫被害人從事電匯詐騙，並以洗錢方式將資金投入房地產及加密貨幣等行業。

美國財政部同時公布146個制裁組織單位，名單中就有3名台灣人以及9間在台公司。

檢察官月初指揮各單位展開第一波搜索，針對台灣成員的住處以及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司進行查扣，扣押45億資產。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導

