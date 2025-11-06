檢警調聯手出擊破詐欺集團 住豪宅開名車逮太子集團25人

cnews204251106a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事局調查，美國司法單位於今年10月8日，針對陳姓主嫌主導的太子集團及共犯，涉嫌在詐騙園區等地，從事電信詐欺及洗錢犯行，提起公訴。另外對案關人員實施制裁，其中與台灣有關的對象，共計9間公司及3名國人。刑事局表示，由於事涉重大跨國犯罪案件，由台北地方檢察署指揮刑事局及台北市調查處，組成專案團隊進行查緝，日前循線共逮捕犯嫌25人，查扣電腦主機62臺、筆記型電腦5臺、手機16支、網路儲存裝置4部、隨身碟3個、文書29批等。

刑事局表示，在局長周幼偉指導下，整合詐防中心、偵查第九大隊、偵查第二大隊及國際科等，分工研析，深入追查。專案團隊追查發現，太子集團在台灣另外有設立2家網路博弈公司，疑有協助集團進行洗錢的嫌疑。專案團隊發現後，透由各相關機關協助，即時凍結移轉，保全不法所得。歷經數日蒐證完成後，11月4日、5日等2天，與台北市調處分工執行查緝行動，結合台北市大安、信義、內湖等警分局，還有高雄市刑事警察大隊、小港警分局等，在台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市等地，共逮捕犯嫌25人。

刑事局表示，現場查扣電腦主機62臺、筆記型電腦5臺、手機16支、網路儲存裝置4部、隨身碟3個、文書29批、大小章2批、存摺30本、新臺幣約13萬6000元、汽車行照30本、車鑰匙25支、門禁卡3張等贓證物。

刑事局指出，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢的不法資產，向台北地方法院聲請扣押不動產18筆，包含房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計算高達38億1421萬餘元、各式名車26輛，價值約4億7758萬餘元，還有銀行帳戶60個，餘額約2億3587萬餘元，合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。台北地方法院已於10月27日以114年度聲扣字第96號刑事裁定准予扣押在案。

刑事警察局呼籲，協助洗錢及經營博弈等，都是犯罪行為。勿心存僥倖，誤觸法網。跨國犯罪查緝雖不容易，但執法機關仍會將透過各種國際合作及情資交換，加大打擊犯罪集團力道，彰顯執法決心，維護社會治安。

照片來源：刑事局提供

