檢警調聯手重磅出擊 刑事局破獲太子集團陳姓主嫌在臺據點及相關成員 查扣豪宅名車案

圖說：發言人偵查第九大隊長林振瑞。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】美方前於114年10月8日針對陳姓主嫌主導之太子集團及共犯涉嫌在詐騙園區等地，從事電信詐欺及洗錢犯行，提起公訴，另對案關人員實施制裁，其中與我國有關的對象共計9間公司及3名國人，事涉重大跨國犯罪案件，故由臺灣臺北地方檢察署指揮本局及臺北市調查處，組成專案團隊進行查緝，本局則在局長周幼偉指導下，整合詐防中心、偵查第九大隊、偵查第二大隊及國際科，分工研析，深入追查。

經專案團隊追查發現，太子集團在臺另有設立天○國際、顥○數位2家網路博弈公司，疑有協助該集團進行洗錢，專案團隊發現後透由各相關機關協助，即時凍結移轉，保全不法利得。

專案團隊歷經數日蒐證完成後，於11月4日在臺灣臺北地方檢察署指揮規劃下，與臺北市調處分工執行此次查緝行動，刑事警察局結合臺北市政府警察局大安、信義、內湖分局及高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，逮捕犯嫌11人並查扣電腦主機62臺、筆記型電腦5臺、手機16支、網路儲存裝置4部、隨身碟3個、文書29批、大小章2批、存摺30本、新臺幣13萬6,000元、汽車行照30本、車鑰匙25支、門禁卡3張等贓證物。

另承辦檢察官為保全太子集團在臺洗錢之不法資產，經向臺灣臺北地方法院聲請扣押不動產18筆（含房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計算高達38億1,421萬餘元）、 各式名車 26輛 （價值4億7,758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3,587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2,766萬餘元，臺灣臺北地方法院已於10月27日以114年度聲扣字第96號刑事裁定准予扣押在案。

刑事警察局呼籲，協助洗錢及經營博弈均係犯罪行為，勿心存僥倖，誤觸法網，跨國犯罪查緝雖不容易，但執法機關仍會將透過各種國際合作及情資交換，加大打擊犯罪集團力道，彰顯執法決心，維護社會治安。