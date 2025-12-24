檢警返中山站南西商圈 出動「3D雷射掃描儀」重建張文犯罪現場 5

恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人，自己在逃跑途中也墜樓身亡，本案共釀成4死11傷。案發至今第6天，檢警今（24）日返回到南京西路現場，使用3D雷射掃描儀重建犯罪現場，以釐清整起案情的事發過程。

今日上午，1219專案小組運用3D雷射掃描儀，完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，還原張文的犯罪過程。鑑識人員指出，利用掃描儀紀錄空間結構後，能將整個現場數位化，之後再利用軟體把現場重建還原，將來也可以在法庭上展示使用。

檢警返中山站南西商圈 出動「3D雷射掃描儀」重建張文犯罪現場 7

警方表示，此次使用的3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒200萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像，可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

照片來源：翻攝畫面

