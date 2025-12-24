檢警追太子集團金流！爆乳女特助劉純妤與4工程師交保

檢警今日約談太子集團在台女特助劉純妤，加保50萬元。(記者王定傳攝)

首次上稿 12-24 18:20更新時間 12-25 07:57(劉純妤等5人交保)

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，繼11月起已發動4波搜索行動，將太子集團在台公司幹部辜淑雯、王昱棠等8人聲押禁見獲准，昨再指揮警方約談太子集團主席陳志的左右手李添在台特助劉純妤及天旭公司4名工程師共5人，釐清涉案情節，訊後諭知劉女加保50萬元(上次15萬元交保)，4名工程師10萬元至25萬元交保。

據了解，太子集團在台所購入的豪車，是李添用現金向車商購買，經手者為劉純妤，且劉女有幫李添及天旭公司處理金流，因此再度約談釐清；昨晚7時20分左右，警方將劉女移送北檢複訊，劉女上次約談時身穿低胸背心及交保後露出燦爛笑容，引起關注，這次她穿著寬鬆大學T及帽子、口罩，面對媒體詢問不發一語。

專案小組追查，太子集團利用在台公司，斥資40多億元購入11戶台北市「和平大苑」豪宅、48個車位，及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等名車，並在台北101大樓租辦公室發展「瓦力」等境外線上博弈賭博遊戲。

專案小組調查，太子集團購宅有付現也有貸款，尼爾公司負責繳交部分房貸、管理費等，天旭公司找工程師設計博弈程式，顥玥公司提供後勤客服服務。

專案小組還發現，陳志於香港成立博高公司購買遊艇，除提供集團幹部享樂使用，還疑幫集團走私黑錢。

專案小組自11月初接連發動4波行動，聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩、集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及幫集團管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國共8人獲准。

檢警今日約談太子集團在台女特助劉純妤。(記者王定傳攝)

