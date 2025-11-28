檢警追起火原因！萬華雙和市場大火 七旬屋主住進加護病房觀察

記者楊忠翰／台北報導

北市雙和市場大火造成邱姓老翁全身60%二度灼傷送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市萬華區驚傳火警，27日晚間7時許，雙和市場內民宅竄出火煙，攤商見狀立刻報案，警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，但現場堆放大量易燃物品，因此火勢十分猛烈，還向外延燒17戶之多，警消救出75歲邱姓老翁，隨即將他送往台大醫院治療；據了解，邱翁全身有60%二度灼傷，目前仍在加護病房觀察。

現場攤商指出，當時他看到火光立刻報案，警消到後場開始滅火，並在廁所旁邊發現邱姓屋主，隨即將人救出送醫，邱翁全身都被燒傷，看起來十分驚悚；鄰居則表示，隔壁屋主個性十分古怪，之前還喊著說要放火，沒想到火警真的發生了。

警消表示，邱姓老翁意識清醒，身上有60%二度燒燙傷，目前仍在加護病房觀察，現場係1層樓鐵皮構造建築物起火，並延燒至兩旁17戶住家，總計燃燒面積約600平方公尺，燒損家具及雜物，至於起火原因尚待調查。

警方則說，現場無人提及屋主縱火一事，監視器無法拍攝到起火戶的狀況，因此起火過程及原因，仍待火調報告出爐才能確認。

