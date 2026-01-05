「檢警達人」再開炮！宜蘭美女警「值勤視訊」被抓包

一位自稱「蕭湘公子」的蕭姓退休員警，目前變成抖音網紅，內容幾乎全是他檢舉、評論警紀相關問題的影片跟文章，他也常跑去不特定的警局「糾察」，最近的「業績」是他上網抓包一位宜蘭的美女警察，執勤時跟友人視訊的限時動態。

該名女警執勤時跟友人視訊的畫面，慘遭蕭姓退警截圖寫文章撻伐。 （圖／翻攝畫面）

據了解這位女警在某派出所上班，隸屬於宜蘭分局，外型亮麗，跨年夜當晚她值班，撥打視訊電話向親友道新年快樂後將畫面po到社群軟體，此時勤務指揮中疑似剛好通報訊息來，相關畫面被「蕭湘公子」看到並截圖及貼到抖音上。

廣告 廣告

該名女警疑似車停妥停路邊時拍攝沒繫安全帶的車內照也中招。 （圖／翻攝畫面）

「蕭湘公子」在抖音的貼文中，也有該位女警外出巡邏時，疑似把車已停妥路邊，拍攝未繫安全帶的照片，他一併撻伐表示這位女警的「勤務紀錄鬆散」，宜蘭分局對此表示，將釐清當時女警開的警車是否處於行進狀態，若屬實將依道路交通管理處罰條例開罰，至於值勤時跟友人視訊的部分，則會要求該位女警說明當下是否正在執行勤務，「未來會加強內部管理與教育訓練」。

蕭姓退警的文章引來不少「異見」。 （圖／翻攝畫面）

不過這位蕭姓退休員警的貼文並未獲得一面倒的支持，因為他過去曾多次前往不特定的警察機關，與當班員警發生衝突，甚至還曾因恐嚇員警被判刑，故他的貼文一出，會有民眾批評他「吃飽太閒」、「退休前肯定很囂張」、「以前應該是顧人怨的員警」。

延伸閱讀

影/救不回！國1「小貨車衝邊坡撞樹狂燃」2人慘死

影/焰爪狂竄！北市民宅大火「兇猛延燒」50歲婦被抬出送醫

高雄秘境柴山小漁港「情侶墜谷」！警消急搶救