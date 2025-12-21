檢警23日解剖張文遺體 釐清是否受毒藥物影響或其他原因

〔記者姚岳宏／台北報導〕27歲男子張文在台北捷運犯下連續攻擊案，犯案後自百貨公司墜樓不治，共造成4死11傷，檢警昨日前往二殯相驗，由於還要釐清張男是否被毒藥物影響、或有其他原因，檢察官指示先將遺體暫冰存，預計23日下午2時會同法醫進行解剖，另3名被害人家屬對死因無異議，相驗後已領回遺體辦理後事。

據知，張文疑似在攻擊前，先在中山區及中正區租屋處連續縱火，警方根據監視器畫面鎖定騎車的張文，前往桃園楊梅張家找人，得知當時張文已墜樓，警方隨即將他父母帶回派出所製作筆錄。

廣告 廣告

但張文父母從第一天到派出所，第二天到二殯，兩度面對檢警，都稱不清楚兒子在做什麼，表示兒子與他們已經2年沒有聯繫，詢問為何如此，父母皆表示張文服志願役遭軍方汰除後，整個性情大變，也不與其他親人聯絡，但張母擔心兒子身上沒錢，仍不定時匯小額生活費給他，2人都說不知兒子有這麼可怕的計畫。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

張文北車丟煙霧彈「變裝混入人群」裝無辜影片曝光

北捷攻擊案麥當勞、星巴克店員第一反應曝 前警察讚：很好的範例

