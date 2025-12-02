檢警4年查獲逾20萬公斤毒品 電商平台也淪運毒管道

用多種機具才把燈座撬開，裡頭藏有毒品，更是在台罕見的雙獅地球牌海洛因磚，多虧國際合作下，讓檢警在關口攔阻。

刑事局國際科長李昆達解釋，「一般的檢測方式根本檢查不出來，他就是賭你不敢去把它破壞，你破壞如果沒有毒品，你就要賠出很多的賠償，所以他的手法等於是說，如果沒有一個情資合作，沒辦法去完成查緝。」

這類的海洛因來自金三角地區，標榜純度高，更是成癮性極高的抑制劑，光是這次扣下的19公斤，黑市價格就飆破2億元。

高雄地檢署檢察官邱柏峻指出，「其實不只是淘寶，還有包括像是蝦皮，大陸業者沒辦法直接在台灣賣東西，所以他們會透過電商平台，利用私人的方式，來把大陸的貨物媒介進來台灣，這個可能就會是行政上的管制漏洞。」

同樣走私毒品，檢警也查獲有不肖人士藉由淘寶集運，將毒品先驅原料藏於大批貨櫃，就連電商平台都淪為運毒管道之一。

高檢署檢察官詹常輝表示，「毒品查獲量從第一期的3萬餘公斤，躍升至第二期的20萬餘公斤，我們將依托咪酯、愷他命等，持續危害國人、青少年之新興毒品，列為第13波的重點查緝項目。」

國內受到毒品侵襲，官方近4年查獲的毒品超過20萬公斤，相較上一期的3萬多公斤，大增5.74倍，日前的專案行動更首次查到罌粟花植株，可被提煉成第一級毒品嗎啡。

行政院長卓榮泰說道，「確實讓我覺得我們還有很多部分需要精進，這種不法的種子，我們已經管制了很多，更不應該有這樣的一個缺失漏洞。」

不論製毒、運毒、販毒，國內毒品亂象依舊沒有杜絕，甚至手法越變越多樣，行政院長卓榮泰坦言，政府在反毒上仍有精進空間。