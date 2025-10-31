檢起訴兩藍委涉罷免不實連署 許宇甄發聲：我無法接受

國民黨立委許宇甄。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就大罷免期間，國民黨陣營發生多起偽造連署案，屏東地檢署今（31日）再起訴國民黨立委許宇甄、盧縣一、國民黨組發會副主委黃碧雲等9人。對此，許宇甄回應則指控，她嚴正表達無法接受，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則。

屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，日前偵查終結，決定起訴委許宇甄、盧縣一及其助理張芳碩等9人，以涉犯偽造文書等罪嫌，及違反個資法、選罷法等被起訴，另有22人緩起訴、14人不起訴。

許宇甄則表示，她嚴正表達無法接受。整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

許宇甄表示，她深信正心無邪。司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心，她的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。

