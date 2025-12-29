檢辦博弈再出包／檢追加起訴九州博弈再翻車 未上架遊戲竟成跨國賭博罪證

檢察官張時嘉起訴九州集團博弈案被告逾40自然人及法人，起訴證據備受爭議。（翻攝台中地檢署官網）

台中檢警偵辦九州博弈集團案，未料案件起訴後，爭議持續延燒，本刊掌握，檢察官張時嘉日前以賭博罪追加起訴葳群謝姓營運長，指控葳群設計的《魔龍再起》近30款遊戲已在中國上架涉嫌賭博及洗錢罪，但本刊比對相關罪證資料，發現多款軟體不僅已獲蘋果及安卓2大手機系統認證為純遊戲APP，甚至到目前為止均未上架，檢察官在起訴的卷證中也不見中國上線的網頁等證據，最離譜的是，檢察官竟然把其他合法線上遊戲幣流全計入438億元的洗錢金額，遭質疑灌水，承辦檢察官張時嘉被質疑是惡檢陳嘉義翻版，重創檢方辦案公信力。

本刊掌握，檢察官當初起訴所認定的犯罪架構是，九州娛樂城經營線上博弈遊戲《魔龍傳奇》，大賺賭博黑心錢，並透過剛谷公司第三方支付出金賭資及涉嫌洗錢，而博弈遊戲軟體就是委由葳群公司設計開發，至於身為剛谷股東的博弈教父陳政谷則是九州娛樂城實際負責人，他創立葳群，並藉由剛谷涉嫌洗錢438億1,109萬餘元。

檢察官認定謝姓營運長不僅協助九州娛樂城《魔龍傳奇》遊戲開發，繼而開發《魔龍再起》，謝稱不是事實。（翻攝畫面）

但全案起訴之後，遭本刊踢爆辦案出現6大重大瑕疵，不僅卷證中沒有陳政谷為九州集團負責人的直接證據，甚至錯把葳群所設計近30款純線上遊戲的軟體，明明未上架卻認定是賭博證據查扣，由於賭博罪不處罰預備犯，這是法律常識，檢察官竟不分青紅皂白硬起訴，辦案品質粗糙令外界咋舌。

22日當天開庭時，多位被告律師當庭提出抗議，認為檢察官起訴的數位採證鑑識資料報告，資料不全、片段，連被檢方用來當起訴罪證的手機截圖也模糊無法辨識，甚至連追加起訴、補充訴狀的證據都未檢附給被告，讓被告無從答辯。

被視為九州博弈集團幕後老闆的陳政谷，低調出庭。（鄧玉瑩攝）

最離譜的是，當初起訴時，被檢察官認定負責博弈遊戲開發的葳群公司，連工友都起訴，竟然獨漏謝姓營運長（綽號VIC），檢察官張時嘉雖然在今年9月間，連同其他2名通緝被告到案，一併依賭博、洗錢、組織等罪嫌追加起訴，內容包括境外上架賭博網站、幣商介入等，但起訴卷證及起訴書裡看不到指控的證據。

