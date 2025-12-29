檢辦博弈再出包1／群組勸「別碰賭博網站」竟變共犯罪證 檢辦案遭譏連連看

葳群前董座徐培菁表示，「龍」系列是全球電競市場很爆紅的「IP」，因此指示開發和《魔龍傳奇》很像的《魔龍再起》。（鄧玉瑩攝）

遭追加訴的謝姓營運長向本刊喊冤：「這些手機APP跟遊戲，至今未上架，檢方憑空指控在中國上架，證據到底在哪？」本刊比對相關罪證資料發現，根據檢察官張時嘉起訴卷證資料，葳群研發仍未上架的是《魔龍再起》，被認定是線上賭博遊戲的《魔龍傳奇》是九州娛樂城所擁有，二套軟體完全不同，從截圖可以明顯分辨。

謝姓營運長強調，葳群和剛谷簽訂合約開發APP中的遊戲，截至2024年已完成近30款遊戲，目前《無敵娛樂王》APP已放入多款遊戲，並送二大手機蘋果及安卓平台認證通過，由於覺得不完美，軟體還在細修階段，至今都沒上架，沒想到就遭檢方搜索查扣，謝姓營運長反問：「如果遊戲有涉及賭博的話，怎麼可能獲得二大系統認證呢？」

何況「九州《魔龍傳奇》在網路爆紅時，葳群甚至還未創立，我也還沒進公司。」謝姓營運長認為，檢察官可能因為二個「魔龍」的頭長得很像，所以認為都是葳群製作，但這並非事實。更誇張的是，檢方起訴他境外營運賭博，卻沒有檢附所指控的中國、越南、泰國等營運網站上架《無敵娛樂王》頁面、APP。

葳群設計開發的是《魔龍再起》（圖），與九州娛樂城的《魔龍傳奇》博弈APP，一點關係也沒有。（讀者提供）

謝姓營運長表示，葳群只是個「代工廠」，依照合約將產品交給「甲方」剛谷公司。「就像撲克牌工廠做出撲克牌交給買家，撲克牌可以只是撿紅點，或被拿來做什麼，根本與工廠無關，更何況撲克牌還沒有完成…」

此外，本刊檢視起訴書的證據清單，葳群員工Line群組「煨群心靈雞湯」，謝營運長曾貼一個連結，提醒員工不要在公司點開賭博網站，明明是交代大家不要用公司網路點來玩，卻被認定賭博共犯證據，讓他很傻眼！

檢察官辦案粗糙不僅如此，在追加起訴內容將「幣商」犯案手法形容得天花亂墜，但翻閱整份卷宗，卻未見檢察官傳喚過任何「幣商」作證或列被告，僅憑查扣到被告手機中一群組對話提及剛谷有意找幣商共同經營，就可以據此起訴。

