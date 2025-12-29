檢辦博弈再出包2／數位採證裝神祕 檢起訴後拒交證據超離譜

去年檢警搜索葳群，在公司辦公室傳問謝姓營運長後，予以請回。（鄧玉瑩攝）

12月22日，台中地院開庭審理九州集團涉嫌賭博及洗錢案，法庭擠滿近百人，包括剛谷公司股東陳政谷、有最美女董座稱號的葳群前董事長徐培菁等38名被告、10家法人公司代表及逾45名律師，全案起訴到審理近一年爭議不斷，受命法官也異動，如今在全案重開準備程序前，追加起訴的檢方又出包，再次重挫司法威信。

由於起訴證據缺漏太多，22日開庭時，眾多律師也要求提供完整的數位採證鑑識資料，不要去頭去尾，再亂拼圖說故事，儘管起訴內容被頻頻挑戰，公訴檢察官卻回應指出，數位採證鑑識資料內容涉及第三人隱私權，有侵權之嫌，還以「被告律師們的要求是摸索行為，不宜提供。」

台中地院為人數龐大的九州集團案，使用可容納百人的國民法官庭。

檢方說法明顯有違《刑事訴訟法》，多位律師質疑：「被告要求看被告自己手機內容，何來侵權？」並對檢方公訴的證據力表達質疑，已起訴的證據為何還不敢公開？遮遮掩掩？」「起訴的自己出來面對，不要讓公訴扛！」最後公訴檢察官回應將於二週後回覆院方。由於全案承辦檢察官張時嘉起訴品質令外界詬病，最終仍有賴法院公正審理儘速釐清真相。

涉本案貪汙的前警政司林明佐（已改名林康承），因病請假未出庭。（資料照片）

對此，中檢回應：有關上週一（22日）法院準備程序中，審判長當庭裁示請檢察官於2週內確認數位採證方式一事，將依裁示期限如期回覆；至於追加起訴部分，犯罪事實及相關證據均已於追加起訴書中詳為記載，並隨案附於移審卷證，供法院審理參酌。

