檢追中天記者「看不見的金流」？彭文正酸爆：這招柯文哲案用過了

中天電視台主播「馬德」林宸佑爆涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，記者被搜索收押引發媒體界質疑，但有傳言指檢警試圖釐清林宸佑「看不見的金流」。對此，資深媒體人彭文正狠酸「這一招柯文哲案已經用過啦」；胸腔科醫師蘇一峰則諷刺「又來了一樣的劇本」。

針對馬德案，被藍白戲稱「鏡檢」的《鏡週刊》18日以檢調追「看不見的金流」為標題，報導正在釐清資金往來。對此，蘇一峰諷刺「又來了一樣的劇本『找不到金流』，這次一樣要無限羈押嗎？」

廣告 廣告

蘇認為，《鏡週刊》報導稱林宸佑的社群媒體顯示，他近年並無前往中國大陸的相關紀錄，究竟如何與對岸人士建立聯繫，仍有待釐清；蘇一峰質疑，嫌犯的存款怎麼來不交代就是不利事證？「我以為只有公務員，才需要交代自己的存款怎麼來的」。另外，彭文正則狠酸「這一招柯文哲案已經用過啦」。

針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，中天18日發出聲明強調，「公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

★未經判決確定，應推定為無罪。

【看原文連結】