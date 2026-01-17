檢追太子洗錢案！張姓工程師遭拘提30萬交保

張姓男子戴著口罩不發一語，走出法警室。（圖／東森新聞）





北檢追查太子集團洗錢案，15號拘提負責博弈客服的張姓男子，他供稱對於自己的工作性質都有清楚交代，訊後被依詐欺罪嫌，諭令30萬交保。

戴著口罩不發一語，走出法警室，他是太子集團洗錢案中，旗下科技公司的張姓工程師，15號遭拘提到案，移送地檢署複訊之後，被依詐欺罪嫌，諭令30萬交保。

根據了解，這名張姓男子是科技公司的客服人員，負責對德州撲克、妞妞、骰寶等遊戲進行系統對接，只要遊戲或是客戶反映任何狀況，他都要負責排除。

廣告 廣告

他供稱，對於自己的工作性質都有清楚交代，針對太子集團在中國設置博弈網站，再透過科技公司，一邊賺錢、一邊洗錢的行為，做出金流說明。整起案件還有哪些內幕，就等檢調單位查明白。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台中打手基地血鬥奪命 3殺人犯全跑了...照片曝光

飯店出差伸狼爪！軍官性侵女同袍遭撤職 打官司結局超慘

傳駭客入侵戶政系統 內政部：追溯5年記錄未受干擾

