檢追太子集團洗錢！ 金流疑進「滿堂紅」旗下公司戶

知名麻辣鍋品牌滿堂紅負責人蔡閔如，11月因涉嫌協助詐騙集團洗錢遭收押禁見。如今北檢偵辦太子集團在台從事非法洗錢與賭博案時，經清查並比對金流，意外發現太子集團從母公司匯入台灣的資金，其中部分竟透過管道流入滿堂紅旗下公司帳戶，再轉匯到其他處所，疑似成為洗錢流程的一環。

蔡閔如日前穿著紅白拖步上囚車，這已是她遭羈押的第21天。先前她全身包得密不透風、以雙手遮臉避免曝光，如今檢調進一步掌握，她疑似替太子集團洗錢。北檢持續追查金流，發現太子集團把台灣視為洗錢中繼站，不僅購入11戶和平大院豪宅與數十輛限量超跑，還藉由多重金融操作，試圖隱匿犯罪所得。

檢調比對金流後發現，太子集團從母公司匯往台灣的部分資金，部分流入滿堂紅公司帳戶，隨後再被轉往其他地方，疑似透過層層斷點達到洗白效果。

滿堂紅過去號稱全台第一家高檔吃到飽麻辣火鍋，但業績逐年下滑。蔡閔如去年接手原希望改善財務狀況，如今卻捲入洗錢疑雲與太子集團案，品牌形象與經營前景恐怕難以翻身。

