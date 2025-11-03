檢追關鍵化製三聯單異常 台中豬農父子凌晨羈押禁見
台中某養豬場爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的死亡豬隻送化製三聯單疑遭塗改，且案例場還曾將廚餘分給其他豬場。台中地檢署昨天（3日）約談經營者陳姓父子後，今天（4日）凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向法院聲押禁見獲准。
台中地檢署4日凌晨發布新聞稿指出，為釐清台中市梧棲區養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性案相關事實，檢方持續偵辦。3日由5名檢察官率同調查局台中市調查處、保七總隊、台中市刑警大隊及清水分局等單位，對案例場經營者陳姓父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機住居所等共4處執行搜索，並約談4人到案說明。
檢方複訊後，認定陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書罪，且有湮滅、偽造證據或勾串共犯、證人之虞，認有羈押原因及必要，遂向法院聲請羈押禁見，獲准。至於台中市養豬協會的陳姓、蘇姓司機2人，訊後則諭知請回。
台中梧棲該處養豬場的死亡豬隻，10月21日驗出非洲豬瘟陽性，25日經病毒分析確診為全台首例。中央災害應變中心11月3日公布疫調結果，推論病毒來源疑與該場蒸煮廚餘設備未確實運作有關，指設備「似乎只是擺好看」，另有豬場使用相同來源廚餘，但因確實依規定蒸煮而未受感染。
根據調查，死亡豬隻送化製所需的三聯單中，甲聯交化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯由豬農自留；其中甲聯與丙聯數字出現落差、疑遭塗改。加上案例場曾將廚餘分送其他養豬場，市府懷疑業者在疫調中未說實話，相關資料已移送檢調，釐清是否涉及偽造文書等罪嫌。
