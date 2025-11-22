檢銀聯防預警打詐守護民眾財產 台高檢兆豐金簽合作意向書 9

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為協助金融機構精準阻詐，並預警保護民眾財產，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署日前與兆豐金融控股股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，向行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，以「加強被害保護」為目標，並透過「跨機關合作及公私協力」，共同抑制詐欺犯罪邁進。

法務部長鄭銘謙表示，詐欺是全民公敵，有賴跨機關合作，公私協力，共同打詐。現今詐騙手法日新月異，法務部為避免民眾遭詐受損，邀請檢察官，就目前新型詐騙趨勢、手法，編製防詐新書，期待從業人員及民眾能汲取防詐知能，提高警覺，減少被騙；另促請全國各地方檢察署，以「短影音」方式，進行防詐、懲詐宣導。

鄭銘謙說，政府普發發現金，已開始登記及發放，法務部為防制及查緝此類詐騙，除加強宣導外，並請台高檢署邀集執法單位積極查緝，目前已查獲至少5件，若金融機構發現有異常情形，可通報執法機關，透過公私協力方式共同阻詐、懲詐，以保護民眾財產。

台高檢署檢察長張斗輝表示，詐騙無國界，為打擊詐欺犯罪，有賴於跨機關及公私協力合作。而人頭帳戶為詐欺、洗錢之工具，要抑制詐騙案件，首要減少人頭帳戶，經台高檢署統計，今年1至9月之單純人頭帳戶案件，已減少近20%，感謝金融監督管理委員會及金融機構之共同努力，但詐欺集團為遂行其詐取財產目的，已將矛頭朝取得企業帳戶之方向，台高檢署已邀集跨機關研商相關防堵機制，並積極研議相關策進作為，以減少詐騙案件發生。

台高檢署與兆豐金控簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，運用金融科技，全面聯防阻詐機制，分析掌握潛藏之不法金融帳戶，得以期前對不法帳戶採取風險管控措施，避免成為詐欺及洗錢管道，並配合本署所推行至全國之「可疑帳戶預警中心機制」，得以預警攔查不法金流，減少被害人所受財產損害，並查扣詐欺集團犯罪資產，有助於精準阻詐及溯源偵辦重大詐欺案件，透過AI防制、跨機關及公私協力合作，共同打詐，讓民眾有感政府打詐之決心與努力。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

