檢驗出包高雄市府拖一週才認烏龍 國民黨團要求陳其邁全額賠償損失

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」禁藥，高市府衛生局昨（4）日晚間卻宣布，檢驗電腦條件遭約聘助理改為10倍，導致數值錯誤，正確結果「未檢出」，並為檢出錯誤道歉。國民黨立院黨團今天舉行記者會，要求高雄市長陳其邁，必須親自向受到商譽、收入受損的雲林漁民、口湖合作社公開道歉，並賠償相關損失，並追究相關官員督導失職的責任和懲處，並向國人公開說明。

國民黨團記者會。（圖／國民黨團提供）

黨團書記長羅智強指出，暖男市長出包連連，最可議的地方是，當高雄市政府公布烏龍檢驗報告時，雲林口湖合作社漁民就馬上找公正第三方，提出未使用違法藥物的清白證明，但當時高雄市政府卻說漁民檢驗的魚種，是不同批號。高雄市政府不先回頭檢視自己檢驗是否有問題，而是先去否定辛苦的漁民所養殖的魚種，和第三方檢驗報告。

羅智強指出，雲林縣口湖合作社販售的台灣鯛，過去口碑、信譽卓著，深受消費者信任，但今天卻遭到高雄市政府糟蹋，難道陳其邁市長在高雄市可以做任何事情，因為是溫暖市長、華麗政府，所以沒人敢去監督？然後北上搞雲林漁民？是這樣嗎？

羅智強表示，雖然高雄市政府在昨天深夜道歉，但國民黨團要求高雄市長陳其邁，必須親自向受到商譽和收入損害的雲林漁民、口湖合作社，有擔當的站出來公開道歉，並賠償損失。

藍委張嘉郡委員嚴厲譴責高雄市政府，對於台灣鯛檢驗的重大失誤，完全不是一個可以用「小疏忽」輕輕帶過。高雄市政府一開始對外公告，說全聯販售的台灣鯛驗出禁藥，結果現在承認，竟然是「電腦設定遭人為更改」造成錯誤結果。高雄市政府當時不但沒有謙卑面對，還說那不是同一批貨，直接把業者的努力和科學證據整個否定掉。

張嘉郡說，一路拖到昨天晚上，高雄市政府才倉促開記者會，承認是電腦設定遭人為更改，一場烏龍。但前後整整鬧了一個禮拜，台灣鯛被說成「有禁藥」、變成「毒魚」，雲林漁民在社會上就是背著黑鍋過日子。張嘉郡認為，高雄市政府搞出食安大烏龍，嚴重影響他們的名譽和生計，產品被下架、訂單被取消，魚都養好了卻賣不出去，損失是實實在在的，絕對不是一句道歉就要大家自己消化。

張嘉郡具體要求高雄市政府，不能只停留在道歉，應該主動和受害的養殖戶、合作社協調損失範圍做出補償，而且必須要在制度上檢討檢驗與通報機制，避免同樣的錯誤重演。張嘉郡強調會永遠和漁民站在一起，希望高雄市政府能負起完整責任，她也全力支持漁民採取法律行動，提出相關求償。



