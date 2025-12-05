檢驗出包鯛魚價格崩盤！議員怒轟高市府 邱于軒爆疑點

高雄市衛生局毒鯛魚檢驗烏龍案引起社會輿論。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥有誤，高市衛生局長黃志中（中）、衛生局副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）致歉。（紀爰攝）

高雄市衛生局毒鯛魚檢驗烏龍案引起社會輿論，高市議員邱于軒痛批，檢驗流程重大疏失「局長應該下台」，另她質疑若數值是「零」，放大10倍應也同樣為「零」才對，全案細節仍待拼湊；關心養殖業的高市議員宋立彬痛批，錯誤消息曝光後，國內外鯛魚排都受到衝擊價格崩盤，包括高雄在內，養殖業者很痛苦，高市府應全權負責並做補償。

邱于軒質疑，大家都很好奇，如果鯛魚排數值是「零」，乘以10倍應該也要是零的結果，怎麼還會出現禁藥0.03、0.028ppm，但衛生局卻未交代清楚，「光道歉不夠，局長應該下台！」，另她也指出，先前也質疑SGS級食品照理來說不能放超過7天，但這次檢體從10月14日到上機檢驗，時間超過7天，「檢體若壞掉，檢測還準確嗎？」

邱于軒也表示，現在台灣鯛魚受到此事件影響價格崩盤，呼籲高市府要「挺鯛魚」，「高市府應該要吃1個月鯛魚」。

宋立彬怒批，檢驗出包不是只損害高市府名譽及信任度而已，還損害到高雄市所有養殖業者與台灣所有漁民，台灣鯛魚排價格在這幾天快速崩盤，導致外銷、內銷都完全沒辦法去做買賣，也導致養殖業者魚塭裡鯛魚殘留過多，請高雄市政府要付責任以及承擔賠償。

高市議員陳麗娜表示，陳其邁震怒道歉愈多次，市府螺絲掉越多，執政末期的邁團隊已進入失序下墜狀態。這次台灣鯛事件，除非衛生局長下台，衛生局大換血，否則道歉再多次也無法止血。衛生局早已螺絲掉滿地，陳其邁繼續袒護親信，試圖讓研究助理扛起所有責任，換得高官全身而退，那麼「這次台灣鯛，下次台灣命」的情況，誰敢保證不會發生？

陳麗娜也指出，衛生局出錯的不是電腦設定，而是人謀不臧、蠻橫不專業、上下交相賊的敗壞官僚體系，對內治理市立醫院濫用人事、濫領獎金，對外不但悍拒議員監督，甚至動用側翼攻殺抹黑議員。衛生局不是螺絲鬆了，而是各個環節都已經腐朽敗壞，所以才會產生這麼離譜的台灣鯛檢測錯誤事件。

高市議員許采蓁則指出，光是廠商就預計向高市府求償1200萬，全聯求償尚未提出，最少千萬公帑準備浪費在低級錯誤上。目前懲處層級若僅到副局長，以此案影響的重大程度，從基層作業到對外發布訊息管道都出現問題，代表整個局的作業都出現嚴重瑕疵，局長甚至是副市長在業務上明顯也有督導不周，也應負起相關責任。

