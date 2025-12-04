檢驗台灣鯛卻鬧烏龍！女研究助理一度失聯 警方赴住處尋獲

全聯「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局驗出禁藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），後來又傳出檢驗錯誤，是烏龍一場，衛生局4日坦言疏失，一度傳出找不到負責檢驗的陳姓女研究員，不過根據最新消息，警方已找到陳女，昨夜赴其住處，預計會將人帶回釐清。

全聯台灣鯛一度傳出含有禁藥，後來發現是烏龍一場。（圖／翻攝畫面）

高雄市衛生局4日表示，針對本局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）一案疑義，經內部調查檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但測量恩氟喹啉羧酸的檢驗條件，因不明原因遭人為電腦設定錯誤而放大10倍，致使檢驗人員陳姓女研究助理10月27日的最終檢驗計算結果為「不合格」，加上其他同仁複驗檢查時，出於慣性操作，並未發現電腦設定有誤，實際正確結果應為「未檢出」。

不過該名女研究助理上個月初因高考離職，一度傳出事發後找不到對方，衛生局已將全案依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，移送司法調查，不過根據最新消息，警方昨夜已赴她的住處，預計會將她帶回釐清案情。

