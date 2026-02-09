檢驗報告用簡體字 台東縣府：國衛院採購、義大利原廠設定

2026年2月9日 週一 上午12:20

由台東縣政府社會處辦理的肺功能篩檢，因所出具檢測報告使用簡體字，引發質疑。（台東縣政府社會處提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣政府社會處澄清，肺功能檢測儀器由國衛院統一採購、義大利原廠製造，原廠系統僅支援簡體中文。（蕭嘉蕙攝）

簡體字爭議延燒，今（9）日有網友在臉書社團貼出1份簡體字檢驗報告，質疑「台東縣政府被中國統了嗎？連制式表格都用簡體字」；對此，社會處澄清，該報告是與國衛院合作的肺功能檢查計畫所使用設備產出，儀器由國衛院統一採購、義大利原廠製造，原廠系統僅支援簡體中文，無任何統戰或政治意涵。

社會處長陳淑蘭進一步說明，社會處與國家衛生研究院合作，已連續3年提供民眾免費肺功能篩檢服務，由國衛院採購2台儀器交由社會處使用，並委由台東馬偕醫院實際執行；該儀器為義大利廠商生產，原廠系統中文語系僅支援簡體字顯示。

