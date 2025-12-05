檢驗數值竟放大十倍！高雄衛生局搞烏龍 雲林魚農食不下嚥喊告

高雄衛生局坦承數據誤植放大十倍，全聯鯛魚排確認合格，養殖戶氣炸揚言求償。 圖：雲林縣政府提供

[Newtalk新聞] 全聯鯛魚排被指含禁藥引發恐慌，案情卻出現驚天逆轉。高雄市衛生局昨(4)日坦承檢驗數據遭誤植放大10倍，正確結果應為合格。養殖戶得知後氣炸，痛批商譽全毀，這幾天食不下嚥，揚言將向衛生局求償。

這起烏龍事件起因於檢驗環節出包。高雄市衛生局證實，因儀器設定條件被錯誤放大10倍，導致原本「未檢出」的數據變成了違規殘留。官方緊急修正說法，確認該批產品並無藥物殘留問題，但錯誤資訊已對市場造成衝擊。

回顧整起稽查流程，雲林縣農業處於1日大動作前往養殖池採樣，範圍涵蓋魚體、底泥及飼料。目前除了魚體檢測過關外，底泥等相關檢體報告預計明天揭曉。縣府重申，將持續嚴格把關轄內農漁畜產品的食品安全，並積極輔導業者。

而雲林口湖漁類生產合作社早在2日就發出聲明自清，強調將同批次「鯛魚排(大)」原料送交SGS複驗，結果並未驗出藥物。合作社總經理王益豐僅低調回應，將於今早10時召開記者會，針對整起事件對外做完整說明。

首當其衝的許姓養殖戶憤怒表示，自己養殖台灣鯛數十年，深知「恩氟喹啉羧酸」是禁藥，從未違規使用。日前檢驗報告一出，不僅消費者信心崩盤，媒體大肆報導更讓他這幾天寢食難安，對於造成的嚴重損失，他強調絕對會向高雄市衛生局請求賠償。

針對這起重創產業的風波，雲林縣農業處長魏勝德指出，既然高雄市衛生局已澄清最終結果為未檢出，縣府隨即解除該魚塭的移動管制。且SGS出爐的魚體檢驗報告，結果同樣顯示合格。魏勝德強調，縣政府將全力協助合作社重建商譽，若業者有意追討損失，也會提供必要協助。

