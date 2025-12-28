「檢驗核威懾力」 金正恩親自視察長程巡弋飛彈試射

北韓週日再試射長程戰略巡弋飛彈，金正恩親自視察。朝中社／路透社



北韓官媒週一（12/29）報導，北韓週日在西部海域進行了長程戰略巡弋飛彈發射演習，領導人金正恩在現場視察試射。

北韓執政的勞動黨即將於2026年初召開全國黨代表大會，確認北韓未來五年的發展計畫。在會議召開前，金正恩近日密集露面，參與多項活動，不斷強調北韓的軍事與經濟發展。

韓聯社、路透社引述北韓官媒朝中社（KCNA）報導，週日試射的戰略巡弋飛彈沿預定軌道分別飛行10199秒和10203秒，擊中靶標。

報導稱，這次演習意在檢驗長程飛彈部隊的反擊應對態勢和戰鬥能力，讓飛彈兵熟練機動和火力任務執行程序，檢查相關戰略武器系統的可靠性。

廣告 廣告

2025年12月28日，北韓軍方試射長程戰略巡弋飛彈，領導人金正恩視察。朝中社／路透社

朝中社報導，金正恩對訓練結果表示非常滿意，並稱「經常檢驗核威懾力組成部分的可靠性與迅速反應能力，並持續展示其威力」，就等於是在「受到各種安全威脅」的當前局勢下負責任地行使自衛權，並發揮戰爭遏制力。

他強調，勞動黨和政府將一如既往地集中一切力量，「無上限地」持續加強和發展國家核戰鬥武力。

2025年12月28日，北韓軍方試射長程戰略巡弋飛彈，領導人金正恩視察。朝中社／路透社

南韓軍方聯合參謀本部稱，發現北韓軍方於週日上午8時許在平壤附近的順安一帶發射數枚飛彈。預計北韓可能在歲末年初之際進行更多飛彈試射。

報導稱，金正恩週日也出席一座造紙廠的啟用典禮。

金正恩過去一個月來已出席多項設施的啟用典禮，包括工廠、旅館等。報導稱，在勞動黨發布新的「五年計畫」前，北韓正加速完成現有的「五年計畫」。

更多太報報導

和澤倫斯基會談後 川普：數週後便可知道是否成功

不是AI 大賣空的三名要角點名「這個」才是2026投資重點

年產值上兆日圓！日本「一條龍」中資觀光產業急凍 有苦難言