檢驗法規上週才出爐！買到蘇丹紅產品怎麼辦？歐萊德、綠藤、無患子退貨方式一次看

台灣首度在化粧品中驗出禁用色素蘇丹紅，食藥署24日公布最新查驗結果，總計共12家業者、18款含蘇丹紅化粧品，涵蓋護唇油、口紅、養髮液等日常使用產品，須全數下架，食藥署表示，對於亦鴻公司輸入含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，已通報檢調。

苦無檢驗法規 彩妝業者陷困境

本次違規原料由「亦鴻企業有限公司」自新加坡輸入，流入綠藤生技、歐萊德、未來美、古寶無患子等14品牌，業者陸續啟動退貨作業，對於供應商的欺瞞，也感到相當無奈，更揭露檢驗法規的困境。

事實上，這次的事件起源於10月中國第三方檢測機構「老爸評測」發布影片，揭露化妝品中可能含有禁用色素蘇丹紅，問題疑似就出在供應商將蘇丹紅混入原料中，再偽裝成「天然植物色素」販售給各大品牌。

古寶無患子聲明提到，當時代工廠即與台灣代理商確認其原料其安全性，公司在接獲代工廠的正式通知，指出疑似原料可能存在問題時，已於第一時間主動送交第三方檢驗機構進行檢測，在檢驗結果尚未確認之前，也先預防性暫停銷售，於官網銷售同步下架中鏢的潤唇膏。

不過，10月時，台灣尚未擬定「化妝品檢驗方法」，第三方檢驗單位僅能以現有的食品檢驗方法檢驗蘇丹紅，11月4日代工廠聯繫主管機關說明此事件，但是卻遇到政府機關回覆食品檢驗方法結果不採納，但主管機關尚未提供化妝品檢驗方法，「導致我們又陷入困境」，於此同時原廠還是堅持無添加蘇丹紅。

根據食藥署新聞稿，標準檢驗方法在11月17日正式完成，21日即在化妝品中檢出蘇丹紅，正凸顯業者對抗原廠卻缺乏證據、想自主檢驗卻無能為力。

目前多家業者已啟動退貨作業，本篇提供各家作業辦法，給讀者參考。

綠藤生機

中鏢商品：「專心護唇油－莓紅版」（M25062702、M25073001、M25100701）

無論是否購買該批次，消費者只要曾購買「專心護唇油－莓紅版」，不論是否已開封或已經用完，綠藤都提供 365 天無條件退貨，透過此無條件退貨申請表 （https://mygv.cc/u7rGp）或聯繫品牌客服辦理。

歐萊德

中鏢商品：歐萊德男用養髮液（01103999B09-5411、01103999B09-5471、01103999E01-5451、01103999E01-5471）、女用養髮液（5201）

歐萊德召開記者會，董事長葛望平宣布兩款產品將永久停產，並強調所有疑慮批次已全數攔截。

若對手中男用/女用養髮液仍有疑慮，消費者可憑瓶即可更換（任何批號｜開封過可｜使用過可），升級更換「咖啡因養髮液 100ml」或更換其他等值商品，回原購買通路即可辦理。

未來美

中鏢商品：超級A醇緊緻煥膚卸妝膏（TE414、TE624、TE815）

未來美說明，全面停止相關產品出貨，並已通知各通路即日起全面下架。也將全力配合相關政府單位進行檢測、稽查與後續必要之程序。

凡持有相關產品消費者，無論是否開封使用，即日起皆可聯繫官方客服辦理無條件退換貨，並建議消費者暫停使用。

古寶無患子

中鏢商品：古寶亮澤修護潤唇膏（125D12）

自10月份出現原料疑慮後，該產品已預防性停售，下架回收，提供消費者無條件退款退貨。