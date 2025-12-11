檢驗烏龍害慘台灣鯛！高市海洋局展彌補誠意 「砸百萬」採購

高市海洋局邀請高雄區漁會與華豐漁業北上至雲林漁會採購百萬元魚貨，以行動力挺雲林台灣鯛。（高雄區漁會提供）

高市衛生局日前因檢驗疏失，誤指市售台灣鯛魚排含動物用藥，造成消費者信心受創。事後雖已澄清並道歉，但市場仍出現波動。為恢復國產台灣鯛的整體信任度，海洋局長石慶豐邀約高雄區漁會總幹事楊孟凡華偉漁業集團代表，11日下午前往雲林口湖漁業合作社，現場採購約新台幣100萬元魚貨，以行動支持產地，展現市府彌補誠意的具體作為。

石慶豐極力美言，台灣鯛屬低碳排、高效率的永續養殖品項，符合全球淨零趨勢，極具市場潛力。使府用積極的行動盼修復信任，此次與漁會共同走入產地，就是希望向社會明確傳達「國產台灣鯛安全、品質優良」。

楊孟凡表示，台灣鯛是國內最成熟普及的白肉魚之一，肉質細緻、刺少、營養價值高，廣泛用於家庭料理、學校午餐及餐飲通路，是民眾最易取得且價格合理的本土魚種。漁會長期推動食魚教育與在地食材政策，此次更盼藉由實際採購，強化消費者對國產漁產的信心。

高雄區漁會補充，此次促成華偉漁業集團採購的百萬元漁產品，將提供給遠洋船隊外籍漁工作為日常飲食。透過提升膳食品質，不僅支持產地漁民，也改善漁工生活，是產業永續的重要基礎。

漁會表示，市場信心的修補需要時間，但市府與產業界的合作已跨出關鍵一步。未來將持續串聯企業、市府與漁民團體，擴大全國魚貨通路、穩定產銷環節，打造更具韌性且友善勞動環境的在地漁業生態。

