檢驗誤判害台灣鯛魚產業 雲林縣府設電商平台推廣專區

雲林縣府在雲林良品電商平台設置台灣鯛推廣專區，盼民眾踴躍上網訂購。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕高雄市衛生局鬧出台灣鯛魚排烏龍事件，導致口湖漁類生產合作社損失逾1200萬元，更一度讓國人對台灣鯛魚失去信心，縣府今(8)日舉辦行銷活動，縣府農業處指出，已在雲林良品電商平台設置「台灣鯛推廣專區」，展售逾20種商品，新北市政府也協助銷售鯛魚，呼籲國人支持在地優質水產。

日前高市衛生局抽檢全聯「台灣鯛魚排」檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，消息一出引起各界關注，事後調查發現為高雄檢驗誤判，但已對供應商口湖生產合作社及雲林台灣鯛養殖戶造成衝擊。

縣府農業處長魏勝德表示，縣內淡水台灣鯛魚養殖面積約32.62公頃。年產量約1925公噸，目前整體產業損失尚在統計，但縣內養殖戶因此事件傳出之後近一週無法供貨，增加飼養成本，而訂單回流情況尚未得知。

今縣府舉辦台灣鯛行銷記者會，縣長張麗善表示，縣府對所有農漁產品秉持嚴格與審慎的管理態度，致力提供安全、安心的農漁產品給消費者，希望消費者能夠重新建立信心。

張麗善說，事發後，新北市第一時間來電要幫忙行銷，也表示會在學生營養午餐加強選購台灣鯛，感謝新北對雲林農漁產業的支持力挺。

魏勝德表示，為行銷台灣鯛，已整合在地業者在雲林良品電商平台成立「台灣鯛魚推廣專區」，至少有20種，民眾可上網選購。

