檢驗跨單位防救災應變能量 雲林嘉義舉辦空難防救演習

雲林縣政府今(2)日與嘉義縣政府及嘉義航空站在雲林高鐵特定區共同舉辦「114年度場外空難災害聯合防救演習」／林詩涵翻攝





雲林縣政府今(2)日與嘉義縣政府及嘉義航空站在雲林高鐵特定區共同舉辦「114年度場外空難災害聯合防救演習」實兵演練，演練模擬一般客機迫降失事情境，藉此全面性檢驗雲林縣政府跨單位防救災應變能量。

演練情境設定為客機迫降後機身斷裂起火燃燒，雲林縣消防局接獲通報後立即迅速到場滅火搶救並搜救受困旅客，因事故規模較大（死傷人數達15人以上），縣府同步啟動空難災害應變中心一級開設，交通工務局於現場成立前進指揮所，與嘉義航空站前進協調所共同統籌救援。雲林縣衛生局依大量傷病患流程，架設急救站並進行檢傷分類與後送，縣警局則於周邊實施三層管制區，確保救災動線安全順暢。

現場亦同步進行旅客安置、家屬安心關懷、罹難者相驗與後續接運，以及航空器殘骸清理與證物保存等環節，完整檢視救災、醫療、社福、民政與環保等單位之整體應變作業；演練全程以影片穿插說明情境，讓參演及觀演人員，能即時掌握應變時序，並清楚了解整個應變流程。



副縣長謝淑亞表示，航空事故性質複雜、跨域性高，需要中央、縣市政府及各專業單位間密切合作進行相關處理，此次實兵演練以「實務操作」為核心，全面呈現空難事故從通報、搶救、醫療、中程處置到善後的完整流程，有效驗證雲林縣在高強度情境下的整體協作能量，同時也強化各單位在真實災害可能發生時的反應能力與動員效率。

謝淑亞指出，透過跨縣市合作與實兵操演，能更深入檢視救災機制是否完備，並找出後續精進方向，縣府特別感謝交通部民航局、嘉義航空站、嘉義縣政府、軍警消和醫療團隊，以及所有協力單位之全力協助，使此次聯合演練順利圓滿完成，為提升區域航空安全與重大災害應變能量邁出重要一步。

