檢驗「高市式治國路線」：將爭議拉回民意裁決 國際媒體未視為「魯莽之舉」

日本首相高市早苗19日召開記者會，正式宣布將於23日解散眾議院，預計2月8日進行選舉。國際媒體普遍解讀此為高市上任三個月內的關鍵政治賭注，但並未視為「魯莽之舉」。 圖：翻攝「X」@kantei

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗19日召開記者會，正式宣布將於23日解散眾議院，預計2月8日進行選舉。她強調，選舉的目的在於取得民意直接授權，應對物價上漲、地緣安全惡化及財政改革等三大結構性壓力。國際媒體普遍解讀此為高市上任三個月內的關鍵政治賭注，但並未視為「魯莽之舉」，分析為高市早苗希望轉化個人高支持率為制度性正當性；但也不敢斷言可能的得失。

國際媒體從制度、市場及地緣角度分析高市早苗解散眾院的決定。路透社（Reuters）指出，高市選擇在支持率高檔時攤開政治不確定性，目的是擴大執政聯盟正當性，並為支出與稅收政策爭取空間，但若選舉延遲，可能導致日本版「財政懸崖」，影響赤字債券發行。金融時報（FT）評論，此為實現「重大政策變革」的策略，將個人支持轉化為政治授權。彭博社（Bloomberg）則強調，高市是少數能清楚論述防衛與產業政策的首相，選舉的目的在於鞏固基礎，尤其在經濟與外交安全議題上取得民意背書。

經濟學人（The Economist）與印度經濟時報（Economic Times）分析，這是高市首個重大考驗，目的在經濟政策與外交上儘早獲取支持。衛報（Guardian）則提醒，提前解散讓選民權衡高市對中國強硬立場，可能提升國內支持但加劇中日緊張。中國媒體如新華社與環球時報批評高市的做法是優先黨派利益而非民生，並連結高市台灣相關言論，稱加劇中日關係惡化。

日本主流媒體如朝日新聞、日經新聞與讀賣新聞一致認為，此非被迫解散，而是首相主動設定政治時間表。《日本經濟新聞》形容這是「安倍政權期を想起させる政治判断（政治決策讓人想起安倍政府）」，即首相主導節奏，為政策鋪路。

高市早苗提出解散眾院的三大理由，稱日本正面臨「三重結構性壓力」：持續物價上升、地緣安全環境快速惡化，以及財政與社會制度亟需改革。她指出，若要推動稅制調整、防衛費擴張及中長期產業經濟安全政策，缺乏民意背書將是不負責任的行為。「直球對決」在野黨製造政治真空、延遲2026年度預算審議質疑，強硬反問：「如果反對政策方向，為何不透過選舉正面對決？」此論述被視為延續前首相安倍晉三風格，將爭議拉回民意裁決。

